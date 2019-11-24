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      Пара коммунальщиков устроила свадьбу в троллейбусе Харькова: фото

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      Пара работников харьковского трамвайно-троллейбусного управления устроила свадьбу в салоне троллейбуса. Молодожены Максим и Дарья украсили транспорт воздушными шариками, яркой лентой, а на крышу пристроили игрушечные обручальные кольца.

      Вместе влюбленные уже 8 месяцев, а познакомились, когда невеста еще работала в киоске, сообщает "Объектив".

      К теме: Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году

      Водитель троллейбуса влюбился в продавщицу с первого взгляда, когда подъехал к магазину заказать кофе. Впоследствии женщина начала работать кондукторшей, чтобы быть ближе к любимому. Кстати, сделал предложение мужчина тоже в троллейбусе.

      Смотрите фото со свадьбы в харьковском троллейбусе:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Харькова
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