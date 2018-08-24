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Военный парад ко Дню Независимости 2018 фото и видео самых ярких моментов

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Парад на День Независимости в Киеве 2018
Парад на День Независимости в Киеве 2018 / 24 канал

24 августа в Киеве состоялся масштабный военный парад по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. В нем приняло участие более 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Впервые на параде ко Дню Независимости над Крещатиком пролетела военная авиация.

Нынешний военный парад стал самым масштабным за последние годы.

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Нововведением этого парада стала смена обращения министра обороны к военнослужащим и их отклик на него.

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Впервые советские приветствие военных с "Здравствуйте, товарищи!" и "Здоровья желаем!" сменились на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Перед торжественным прохождением пеших и моторизованных колонн состоялось вручение боевых знамен воинским частям, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. Им присвоили имена выдающихся полководцев Украины.

День незалежності парад День Незалежності

Парад на День Независимости 2018

Согласно указам Президента, новые почетные имена присвоены воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы.

Флаги были вручены 93-й отдельной механизированной бригаде, 56-й отдельной мотопехотной бригады, 55-й отдельной артиллерийской бригаде, 15-й бригаде транспортной авиации, 3-му отдельному полку специального назначения, 21-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Нацгвардии, 30-й отдельной механизированной бригаде и 3-му отряду пограничных войск.

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В общем пешей колонной по Крещатику прошли 24 сводных парадных расчета.

От Вооруженных сил Украины в параде приняли участие представители Сухопутных войск, Военно-морских сил, Воздушных сил Украины, Сил специальных операций, разведчиков, Десантно-штурмовых войск.

парад День Незалежності Київ

Парад на День Независимости в Киеве был одним из самых масштабных за последние годы

В составе отдельной "коробки" прошли курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации имени Героев Крут.

Кроме бойцов и курсантов ВСУ, в парадной колонне прошли военнослужащие Национальной гвардии Украины, МВД, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины и более двух десятков военных оркестров. Отдельной сводной колонной в параде впервые приняли участие женщины-военнослужащие.

 

#парад Киев #Молодцы девушки ️#киев #kiev #одесса#харкiв #kiev

Допис, поширений Ali_Raman 999 (@ali_raman_999)

На параде также были представлены ветераны антитеррористической операции на Донбассе.

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Утром 24 августа по Крещатику шагали не только украинские военные, но и делегации армий из 18 стран мира, в том числе и стран НАТО: Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и знаменные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, а также, знаменосная группа многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг".

День Незалежності Парад Київ
В параде ко Дню Независимости 2018 приняли участие делегации армий из 18 стран мира

парад армія Хрещатик День Незалежності
По крещатику шагали военные из стран-членов НАТО

парад Київ День Незалежності

На параде ко Дню Независимости Украины была представлена делегация армии Грузии

В составе механизированной колонны по главной улице страны прошла как техника, которая уже находится на вооружении ВСУ, так и новейшие образцы вооружений, которые только проходят испытания.

На параде были представлены 40 единиц тяжелой бронированной техники, более 100 единиц автомобильной техники и БТР, 30 единиц артиллерийских систем и 30 ракетных комплексов. Также были представлены переносные противотанковые ракетные комплексы, в частности, легендарные комплексы Javelin, которые Украине предоставили США.

Танковую колонну возглавил Т-84-120 "Ятаган" с пушкой калибра 120 миллиметра. По крещатику прошли модернизированные танки Т-64БВ.

Парад День Незалежності Танк

Тяжелая техника на параде ко Дню Независимости в Киеве//24 Канал

Среди новейшей военной техники публике была представлена самоходная артиллерийская установка "Богдана", которая пока только проходит испытания, однако уже хорошо зарекомендовала себя среди специалистов.

Смотрите видео с парада ко Дню Независимости 2018:

Также в составе механизированной колонны прошли: боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-70 ДИ, противотанковые пушки "Рапира" и "МСТА-Б", батареи САУ "Гвоздика", "Акация", "Пион", оперативно-технические ракетные комплексы "Сапсан" и "Точка-У", комплекс автоматизированного управления артиллерийской батареей и артиллерийским дивизионом "Оболонь-А", реактивные системы залпового огня "Град", "Ива" и "Ураган", "Ольха" зенитно-ракетная пушка "Тунгуска", зенитно-ракетный комплекс "ТОР", самоходные огневые установки "БУК-М1", зенитно-ракетный комплекс С-300.

парад День Незалежності Київ

На параде ко Дню Независимости в Киеве были представлены новейшие образцы военной техники

Тысячи зрителей могли наблюдать тактические бронированные колесные машины "Дозор-Б" и "Козак-2", санитарные автомобили Humvee и "Богдан", а также установленные на них авиационные беспилотные комплексы "Фурия", "Аист" и ПД -1.

На параде ко Дню Независимости над Крещатиком впервые пролетела военная авиация: 29 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.

Сотни киевлян и гостей столицы следили за парадом ко Дню Независимости в центре Киева. Пользователи охотно делятся яркими праздничными фото на своих страницах в социальных сетях.

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#парад #ВСУ #слава #украине

Допис, поширений Денис (@sinners14)

 

#деньнезалежності #парад

Допис, поширений Anna (@talleranna)

 

Парад. Вид з роботи

Допис, поширений Max Ivanukha (@ivanukha)

 

#парад#

Допис, поширений Настя Копылова (@kopylova_nana)

 

Теги: Новости Украины День Независимости Вооруженные Силы Украины Новости Киева Петр Порошенко Оружие
Источник: 24 канал
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