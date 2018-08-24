Военный парад ко Дню Независимости 2018 фото и видео самых ярких моментов

24 августа в Киеве состоялся масштабный военный парад по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. В нем приняло участие более 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Впервые на параде ко Дню Независимости над Крещатиком пролетела военная авиация.

Нынешний военный парад стал самым масштабным за последние годы.

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Нововведением этого парада стала смена обращения министра обороны к военнослужащим и их отклик на него.

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Впервые советские приветствие военных с "Здравствуйте, товарищи!" и "Здоровья желаем!" сменились на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Перед торжественным прохождением пеших и моторизованных колонн состоялось вручение боевых знамен воинским частям, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. Им присвоили имена выдающихся полководцев Украины.

Парад на День Независимости 2018

Согласно указам Президента, новые почетные имена присвоены воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы.

Флаги были вручены 93-й отдельной механизированной бригаде, 56-й отдельной мотопехотной бригады, 55-й отдельной артиллерийской бригаде, 15-й бригаде транспортной авиации, 3-му отдельному полку специального назначения, 21-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Нацгвардии, 30-й отдельной механизированной бригаде и 3-му отряду пограничных войск.

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В общем пешей колонной по Крещатику прошли 24 сводных парадных расчета.

От Вооруженных сил Украины в параде приняли участие представители Сухопутных войск, Военно-морских сил, Воздушных сил Украины, Сил специальных операций, разведчиков, Десантно-штурмовых войск.

Парад на День Независимости в Киеве был одним из самых масштабных за последние годы

В составе отдельной "коробки" прошли курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации имени Героев Крут.

Яскраві кадри з параду Дня Незалежності України: pic.twitter.com/B9MEKG71os — 24 канал (@24tvua) 24 серпня 2018 р.

Кроме бойцов и курсантов ВСУ, в парадной колонне прошли военнослужащие Национальной гвардии Украины, МВД, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины и более двух десятков военных оркестров. Отдельной сводной колонной в параде впервые приняли участие женщины-военнослужащие.

На параде также были представлены ветераны антитеррористической операции на Донбассе.

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Утром 24 августа по Крещатику шагали не только украинские военные, но и делегации армий из 18 стран мира, в том числе и стран НАТО: Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и знаменные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, а также, знаменосная группа многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг".



В параде ко Дню Независимости 2018 приняли участие делегации армий из 18 стран мира



По крещатику шагали военные из стран-членов НАТО

На параде ко Дню Независимости Украины была представлена делегация армии Грузии

В составе механизированной колонны по главной улице страны прошла как техника, которая уже находится на вооружении ВСУ, так и новейшие образцы вооружений, которые только проходят испытания.

На параде были представлены 40 единиц тяжелой бронированной техники, более 100 единиц автомобильной техники и БТР, 30 единиц артиллерийских систем и 30 ракетных комплексов. Также были представлены переносные противотанковые ракетные комплексы, в частности, легендарные комплексы Javelin, которые Украине предоставили США.

Танковую колонну возглавил Т-84-120 "Ятаган" с пушкой калибра 120 миллиметра. По крещатику прошли модернизированные танки Т-64БВ.

Тяжелая техника на параде ко Дню Независимости в Киеве//24 Канал

Среди новейшей военной техники публике была представлена самоходная артиллерийская установка "Богдана", которая пока только проходит испытания, однако уже хорошо зарекомендовала себя среди специалистов.

Смотрите видео с парада ко Дню Независимости 2018:

Также в составе механизированной колонны прошли: боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-70 ДИ, противотанковые пушки "Рапира" и "МСТА-Б", батареи САУ "Гвоздика", "Акация", "Пион", оперативно-технические ракетные комплексы "Сапсан" и "Точка-У", комплекс автоматизированного управления артиллерийской батареей и артиллерийским дивизионом "Оболонь-А", реактивные системы залпового огня "Град", "Ива" и "Ураган", "Ольха" зенитно-ракетная пушка "Тунгуска", зенитно-ракетный комплекс "ТОР", самоходные огневые установки "БУК-М1", зенитно-ракетный комплекс С-300.

На параде ко Дню Независимости в Киеве были представлены новейшие образцы военной техники

Тысячи зрителей могли наблюдать тактические бронированные колесные машины "Дозор-Б" и "Козак-2", санитарные автомобили Humvee и "Богдан", а также установленные на них авиационные беспилотные комплексы "Фурия", "Аист" и ПД -1.

На параде ко Дню Независимости над Крещатиком впервые пролетела военная авиация: 29 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.

Сотни киевлян и гостей столицы следили за парадом ко Дню Независимости в центре Киева. Пользователи охотно делятся яркими праздничными фото на своих страницах в социальных сетях.

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#деньнезалежності #парад Допис, поширений Anna (@talleranna) 24 Сер 2018 р. о 2:33 PDT

Парад. Вид з роботи Допис, поширений Max Ivanukha (@ivanukha) 24 Сер 2018 р. о 2:17 PDT