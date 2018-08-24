Парад ко Дню Независимости 2018 в Киеве: видео онлайн-трансляции
24 августа в День Независимости прошел торжественный военный парад, который на Майдане Независимости в Киеве лично принимал Президент Украины Петр Порошенко.
Начало парада на День Независимости 24 августа в 10:00.
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На военном параде в центре Киева были представлены 250 единиц военной техники, а участие в нем примут более 4500 военнослужащих.
На Майдане Независимости в центре Киева торжественное действо принимал лично Президент Украины Петр Порошенко.
Он пригласил всех киевлян и гостей столицы посетить военный парад на Крещатике 24 августа.
Смотрите видео онлайн-трансляции парада на День Независимости 24 августа 2018:
Источник: 24 Канал
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