Парад ко Дню Независимости: Полторак рассказал новые детали празднования
В военном параде по случаю празднования Дня независимости Украины примут участие 18 иностранных делегаций.
Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebоok.
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"На днях мы ожидаем прибытия 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые будут участвовать в параде", – сообщил он.
Полторак добавил, что в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.
Источник: 24 Канал
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