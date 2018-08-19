Парад ко Дню Независимости: Полторак рассказал новые детали празднования

В военном параде по случаю празднования Дня независимости Украины примут участие 18 иностранных делегаций.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebоok.

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"На днях мы ожидаем прибытия 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые будут участвовать в параде", – сообщил он.



Полторак добавил, что в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.