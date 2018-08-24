Парад не должен затмить нам глаза, армия нуждается в помощи, – эксперт

Украинская армия нуждается в поддержке. Есть много моментов, где ее надо критиковать. Однако парад показывает тот прогресс, который сейчас есть. Нам надо трезво на это все смотреть.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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По его словам, наша армия, к счастью, не советская конфета в Европейской обертке. Все думают, что военная техника – это признак войны, опасности, на самом деле, это гарантия того, что у нас будет тихо и спокойно, ведь у нас сильная армия.

В Украине уже не та ситуация, которая была в 2014 году, когда парад проходил на фоне в Илловайсе. Впечатляющая техника на параде, это лишь кусок армии.

Есть одна очень интересная история. Когда вы видите военного, ветерана, человека в форме, и понимаете, что он носит ее не зря, вы ставите правую руку чуть выше сердца и просто на него смотрите. Эта акция называется "скажи Спасибо ветерану – приложи ладонь к сердцу". Это очень крутая инициатива,

– сказал Дейнега.

Зрители могут делать это сегодня. Есть такой день, когда есть возможность поблагодарить очень многим ветеранам.