Парад Победы в Москве: Путин похвастался новым оружием и сотнями военных (фото и видео)

В Москве на Красной площади сегодня, 9 мая, прошел традиционный военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 13 тысяч человек, 160 единиц военной техники и 75 воздушных судов.

Соответствующие фото и видео обнародовало издание "РИА Новости".

Читайте также: 9 мая в Киеве: какие мероприятия запланированы в столице

На параде впервые продемонстрировали новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотники "Корсар" и "Катран".

Колонну современного вооружения Вооруженных сил РФ возглавили бронеавтомобили многоцелевого назначения "Тайфун-К 4x4" и "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет" и противотанковым комплексом "Корнет".

Читайте также: Парад в оккупированном Донецке 9 мая: на улицы вывели военную технику

Кроме того, в параде приняли участие самолеты пятого поколения Су-57 и истребители МиГ-31к с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны.

Кроме того, впервые участие в параде Победы в Москве приняли воспитанники Нахимовского военно-морского училища с оккупированного Севастополя.

Также на Красную площадь вышли офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, военнослужащие-женщины, а также представители ФСБ, Росгвардии и МЧС.

Читайте также: День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной

На параде выступил и президент Российской Федерации Владимир Путин.