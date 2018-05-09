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Парад Победы в Москве: Путин похвастался новым оружием и сотнями военных (фото и видео)

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Парад Победы в Москве прошел 9 мая 2018
Парад Победы в Москве прошел 9 мая 2018 / ria.ru

В Москве на Красной площади сегодня, 9 мая, прошел традиционный военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 13 тысяч человек, 160 единиц военной техники и 75 воздушных судов.

Соответствующие фото и видео обнародовало издание "РИА Новости".

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На параде впервые продемонстрировали новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотники "Корсар" и "Катран".

Колонну современного вооружения Вооруженных сил РФ возглавили бронеавтомобили многоцелевого назначения "Тайфун-К 4x4" и "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет" и противотанковым комплексом "Корнет".

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Кроме того, в параде приняли участие самолеты пятого поколения Су-57 и истребители МиГ-31к с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны.

Кроме того, впервые участие в параде Победы в Москве приняли воспитанники Нахимовского военно-морского училища с оккупированного Севастополя.

Также на Красную площадь вышли офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, военнослужащие-женщины, а также представители ФСБ, Росгвардии и МЧС.

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На параде выступил и президент Российской Федерации Владимир Путин.

 

 

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Москва Оружие День Победы 9 мая
Источник: 24 Канал
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