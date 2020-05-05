Парад в Беларуси 9 мая несмотря на пандемию коронавируса: появилась резкая реакция ВОЗ

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что параду к 9 мая быть, ведь это слишком "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь". Всемирная организация здравоохранения выразила глубокую обеспокоенность игнорированием пандемии коронавируса.

Официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердикличев заявил, что такая массовая мера в период эпидемии приведет к негативным последствиям, пишет БелаПАН.

Тем временем Я не парюсь относительно новых больных коронавирусом, – Лукашенко

Особое беспокойство вызывает возможное участие в этом мероприятии пожилых людей, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19,

– добавил он.

Батыр Бердикличев подчеркнул, что ВОЗ рекомендовала Беларуси усилить меры физического дистанцирования, в частности перенести или отменить массовые спортивные, культурные, политические и религиозные мероприятия.

Однако Правительство Беларуси продолжает пренебрегать эпидемией коронавируса, а президент Александр Лукашенко называет болезнь "коронапсихозом".

Что известно о параде к 9 мая в Беларуси? Александр Лукашенко считает, что отменять парад нельзя, потому что ветераны еще могут подумать, что белорусы испугались проводить парад. При этом он предупредил организаторов, что "никого тащить на это мероприятие не нужно".



По данным Лукашенко, отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить 9 мая парад Победы в Минске.

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