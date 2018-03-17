Паралимпиада-2018: Григорий Вовчинский завоевал для Украины очередное "серебро"
Украина завоевала в общей сложности 20-ю награду на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхьенчане – в лыжной гонке на 10 километров Григорий Вовчинский завоевал "серебро" среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Украинец отстал от первой строчки на 10 секунд и финишировал со временем 26 минут 39,5 секунд.
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Заметим, что это уже шестая медаль спортсмена из Черкасской области на Паралимпиадах. В Ванкувере-2010 и Сочи-2014 Вовчинский выиграл одно "золото" и по два "серебра" и "бронзы".
Первую же строчку занял японец Йошиниро Нитта (26: 29.9), а третьим финишировал канадец Марк Арендз (27:10.1).
К слову, на четвертой позиции разместился еще один украинец Игорь Рептюх, который отстал от лидера на 34,9 секунды.
Паралимпиада-2018: Результаты лыжной гонки среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
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