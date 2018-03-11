Зимняя Паралимпиада-2018 началась в Пхенчхане 9 марта и продлится до 18 марта. Медальный зачет соревнований и на каком месте Украина – смотрите на сайте "24".

На двенадцатой Зимней Паралимпиаде-2018 пройдут соревнования по шести видам спорта, украинцы участвуют в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду.

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Украинскую сборную в Пхенчхане представляют 30 спортсменов: 23 из них участвуют в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые будут помогать спортсменам стартовать и передвигаться по трассе.

Со времен нашей первой Зимней Паралимпиады в Нагано в 1998 году украинская сборная завоевала 90 медалей, 20 из которых – золотые.

Паралимпиада-2018: медальный зачет 11 марта

1. США – 9 медалей (золото – 4, серебро – 3, бронза – 2)

2. Франция – 6 медали (золото – 3, серебро – 2, бронза – 1)

3. Словакия – 5 медалей (золото – 3, серебро – 1, бронза – 1)

4. Германия – 5 медалей (золото – 2, серебро – 3, бронза – 0)

5. Канада – 6 медалей (золото – 2, серебро – 1, бронза – 3)

6. Украина – 6 медалей (золото – 2, серебро – 1, бронза – 3)

7. Нейтральные паралимпийские спортсмены (Россия) – 3 медали (золото – 2, серебро – 1, бронза – 0)

8. Швейцария – 2 медали (золото – 2, серебро – 0, бронза – 0)

9. Беларусь – 4 медали (золото – 0, серебро – 2, бронза – 2)

10. Великобритания – 3 медали (золото – 0, серебро – 2, бронза – 1)

11. Япония – 3 медали (золото – 0, серебро – 2, бронза – 1)

12. Австрия – 3 медали (золото – 0, серебро – 1, бронза – 2)

13. Италия – 2 медали (золото – 0, серебро – 1, бронза – 1)

14. Бельгия – 1 медаль (золото – 0, серебро – 0, бронза – 1)

15. Южная Корея – 1 медаль (золото – 0, серебро – 0, бронза – 1)

16. Новая Зеландия - 1 медаль (золото – 0, серебро – 0, бронза – 1)

В рамках первого дня Паралимпиады-2018 украинские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовых награды. "Золото" получил Виталий Лукьяненко, "серебро" завоевала Оксана Шишкова в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушениями зрения, бронзу получили Людмила Ляшенко в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя, Игорь Рептюх в биатлонной гонке на 7,5 километра среди спортсменов стоя и Анатолий Ковалевский в биатлонном спринте на 7,5 километра среди мужчин с проблемами зрения.

Второго дня Олимпиады Максим Яровой принес Украине вторую золотую медаль, победив в лыжных гонках на 15 километров среди мужчин.