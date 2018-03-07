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Паралимпиада-2018: расписание соревнований

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Паралимпиада-2018: расписание соревнований
Паралимпиада-2018: расписание соревнований / 24 Канал

Зимние Паралимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Это уже двенадцатая по счету зимняя Паралимпиада. Расписание соревнований – смотрите в инфографике.

Во время Зимней Паралимпиады-2018 пройдут соревнования по 6 видам спорта. От Украины в Пхенчхан должны были поехать 33 спортсмена: 23 из них – для участия в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые будут помогать спортсменам стартовать и передвигаться по трассе. Однако, трое спортсменов не поехали на соревнования, потому что заболели гриппом, таким образом украинскую сборную представят 30 спортсменов.

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Отметим, начиная с Паралимпиады в 1998 году, наши спортсмены завоевали 90 медалей, 20 из которых – золотые.

Зимняя Паралимпиада-2018: расписание соревнований

Церемония открытия Зимних Паралимпийских игр-2018 начнется 9 марта в 13:00 по киевскому времени. Церемония закрытия состоится 18 марта в 13:00 по Киеву.

Все соревнования будут проходить с 10 по 18 марта включительно. Украинцы примут участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и сноуборду.

Полное расписание Паралимпиады-2018 смотрите в таблице:

Паралімпіада-2018: розклад
Полное расписание Паралимпиады-2018 и когда будут соревноваться украинцы

Детали соревнований вы также можете просмотреть на официальном сайте Паралимпиады-2018.

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Теги: Новости Украины Новости спорта Публикации Инфографика Паралимпиада-2018
Источник: 24 Канал
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