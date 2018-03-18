Паралимпиада-2018: Сборная Украины завоевала 22 награды, когда и где встречать героев в Киеве

В воскресенье, 18 марта – заключительный день Паралимпийский игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхан.

В последний день соревнований украинцы соревновались только в смешанной лыжной эстафете, где завоевали золотую медаль. Она стала 22 наградой для украинских спортсменов на Паралимпиаде-2018, благодаря чему сборная Украины закрепилась на 6 позиции в общем медальном зачете. В активе сборной Украины 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

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18 марта еще состоится церемония закрытия Паралимпийских игр. После этого украинские спортсмены отправятся на родину. Во вторник, 20 марта, в 12:30 они прибудут в аэропорту Борисполь, терминал F. Там запланирована торжественная встреча команды.