Паралимпиада-2018: Украина добывает четвертое золото на Играх

Украинский спортсмен Тарас Радь принес сборной Украины четвертую золотую награду на Паралимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхан.

Цього разу українець Тарас Радь приніс золоту нагороду збірній Україні у біатлоні. На трасі йому не було рівних, а також він не допускав промахів при стрільбі, чим відзначилися його суперники.

Читайте также: Воины на Донбассе нас защищают, а мы доказываем, что является Украиной, – героиня Паралимпиады

Его преимущество над соперником на финише соревнований достигла более минуты.

Стоит отметить, что в лыжных гонках на 15 километров среди мужчин, где украинец Максим Яровой получил золотую награду, Тарас Радь финишировал на 7 месте. Поэтому для 18-летнего тернополялина это была третья гонка за четыре дня.

На четвертый день соревнований Украина уже имеет 10 наград: 4 золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.