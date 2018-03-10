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Паралимпиада-2018: Виталий Лукьяненко приносит Украине первую золотую медаль

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Виталий Лукьяненко
Виталий Лукьяненко / "Радіо Свобода"

В последних соревнованиях для сборной Украины в рамках первого дня Паралимпиады-2018, котоая проходит в южнокорейском Пхенчане, украинские спортсмены завоевали еще одну золотую и еще одну бронзовую награды, которые в свой актив записали Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский соответственно. Атлеты участвовали в биатлонном спринте на 7,5 километра среди мужчин с проблемами зрения.

Заметим, что за награды в этой гонке боролись сразу 7 украинцев – кроме призеров Паралимпиады, участие также принимали Ярослав Решетинский, Юрий Уткин, Дмитрий Суярко, Александр Казик и Александр Махоткин. Кроме того, интересно и то, что Виталий Лукьяненко – рекордсмен украинской сборной по количеству участий в Паралимпиадах – Игры в Пхьончане для него уже являются шестыми.

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Свой класс украинский спортсмен доказал и в спринте на 7,5 километра – Виталий не допустил ни одного промаха и в итоге показал время в 19 минут и 51 секунду. Немного отстал от него белорус Юрий Голуб, а именно на 14,1 секунды, показав общее время в 20 минут 5,1 секунду и допустив одну ошибку. Третьим в свою очередь пришел также представитель Украины Анатолий Ковалевский – один промах и 20 минут 42,5 секунды (+39,5).

К слову, украинцы разместились и с четвертой по седьмую строчку: Ярослав Решетинский (0 промахов, 20:46,3), Юрий Уткин (0 промахов, 21:36,1) и Дмитрий Суярко (2 промаха, 22:08,1) . В десятку лучших попал и Александр Казик, который с одним промахом занял 8 место (25:03,2), а Александр Махоткин завершил эту гонку двенадцатым – 1 промах и 23 минуты 48,9 секунды.

Паралимпиада, Пхенчан, Южная Корея, Лукьяненко, золото, Ковалевский, бронза, биатлон, спорт
Паралимпиада-2018: Результаты биатлонной гонки на 7,5 километра среди спортсменов с нарушениями зрения

Напомним, ранее в составе Украины бронзовые награды получали Людмила Ляшенко в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя и Игорь Рептюх в биатлонной гонке на 7,5 километра среди спортсменов стоя. Также было еще одно "серебро", которое завоевала Оксана Шишкова в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушениями зрения.

Теги: Новости Украины Новости спорта Паралимпийские игры Паралимпиада-2018 Новости биатлона Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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