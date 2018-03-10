Паралимпиадиа-2018: Оксана Шишкова одержала первое для Украины "серебро"

10 марта по результатам соревнований по биатлону среди спортсменок с нарушениями зрения Украина в целом завоевала третью награду, однако на этот раз она была сортом повыше, чем предыдущие – Оксана Шишкова в гонке на 6 километров финишировала второй.

Так, украинская спортсменка не допустила ни одной ошибки и показала время в 19 минут 38,2 секунды, что на 38,5 секунды медленнее, чем у первой Михалины Лысовой, которая выступает под нейтральным флагом (18 минут 59,7 секунды). Третью же строчку заняла белоруска Светлана Саханенко – два промаха и время в 20 минут 40,6 секунды (+1:40,9).

Читайте также: Уроженка Украины Оксана Мастерс одержала серебряную медаль Паралимпиады-2018

Еще одна украинка Ольга Прилуцкая, которая допустила аж три промаха, пришла четвертой – 21 минута 30,4 секунды (+2:30,7).



Паралимпиада-2018: Результаты биатлонной гонки на 6 километров среди спортсменок с нарушениями зрения

Напомним, ранее в составе Украины бронзовые награды получали Людмила Ляшенко в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя и Игорь Рептюх в биатлонной гонке на 7,5 километра среди спортсменов стоя.