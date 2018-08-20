Паралимпийская сборная Украины стала абсолютным победителем чемпионата Европы по плаванию

Паралимпийская сборная Украины по плаванию на чемпионате Европы завоевала 106 медалей и снова победила на соревнованиях.

Украинские паралимпийцы на чемпионате Европы завоевали 106 медалей, среди них 33 золотые, 44 серебряные и 29 бронзовых, и уже второй раз подряд стали чемпионами Европы. Об этом сообщает пресс-служба НКСИУ.

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Соревнования, в которых принимали участие около 500 спортсменов из 40 стран, состоялись в Дублине. Второй после Украины в медальном зачете стала команда Италии с 74 наградами, третьей стала Великобритания с 55 медалями.

Торжествовали, в частности, победители и призеры летних Паралимпийских Игр в Рио – Елизавета Мерешко, которая завоевала восемь наград – пять золотых и три три серебряные, а также Максим Крепостной с четырьмя золотыми и тремя серебряными медалями.

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