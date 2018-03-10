Паралимпийские игры-2018: Людмила Ляшенко завоевала первую для Украины медаль

10 марта в южнокорейском Пхенчане в рамках Паралимпиады-2018 состоялась биатлонная гонка на 6 километров среди спортсменок стоя. Украина здесь была представленной аж четырьмя атлетками, а первую для своей страны награду на Играх завоевала Людмила Ляшенко, которая пришла третьей.

Участие в гонке из украинок, кроме Людмилы Ляшенко, также принимали Богдана Конашук, Ирина Буй и Юлия Батенкова-Бауман. Заметим, что Богдана Конашук и Людмила Ляшенко – дебютантки нынешней Паралимпиады, 22-летняя Ирина Буй на соревнования поехала во второй раз, а Юлия Батенкова-Бауман – самая титулованная атлетка в составе сборной Украины.

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В итоге Ляшенко отстрелялась без промахов и продемонстрировала результат в 18 минут и 28,7 секунды, что на 39,8 секунды медленнее, чем у первой Нейтральной паралимпийской атлетки Екатерины Румянцевой (19 минут и 26 секунд). Второй же пришла также представительница нашей восточной соседки Анна Миленина, которая показала время в 18 минут и 5,2 секунды (+16,3 секунды).

Добавим, четвертая ступень уже была за представительницей Украины – ее заняла Юлия Батенкова Бауман (1 промах и 18 минут 53,7 секунды). Что касается Ирины Буй и Богданы Конашук, то они пришли шестой (1 промах и 19 минут 47,9 секунды) и десятой (без промахов, 20 минут 21,7 секунды) соответственно.



Паралимпиада-2018: Результаты биатлонной гонки на 6 километров среди спортсменок стоя