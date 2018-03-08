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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Илья Кенигштейн

Паранойя россиян прогрессирует: от России скоро ничего не останется

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Картина Ложкина
Картина Ложкина / Фото из соцсетей

Тут говорят, что 58% россиян поддерживают идею отсоединить Россию от мирового интернета. Я считаю, что это – прекрасная новость. Характерно ведь что: чем меньше демократии – тем хуже демография. Все в этой жизни взаимосвязано.

Главное теперь – не останавливаться. Предлагаю после отключения интернета в России отключить электричество. Электричество появилось благодаря общим усилиям таких деятелей, как Алессандро Вольта (итальянский физик, который изобрел первую батарею) и Майкл Фарадей (английский физик, разработавший электромагнитную индукцию). Последний – явный шпион на службе у MI6.

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Также нужно удалить процессоры Intel Pentium со всех персональных компьютеров, так как они были разработаны или изготовлены в Израиле. А Израиль, как известно – пособник мирового сионизма. Все операционные системы Microsoft также нужно отключить, в связи с тем, что разработка и обслуживание продуктов Microsoft в значительной степени зависят от R&D центра корпорации в Хайфе. Нет, вы представляете какое хамство? Не в Суздали, а в Хайфе! И вообще Microsoft – это тайный проект американских спецслужб, созданный с целью проникновения в чужие государственные секреты.

Всем жителям России необходимо срочно отказаться от использования мобильных телефонов, так как эта технология была разработана компанией Motorola в 1973 году. Явно с целью поставить Россию на колени. Что потом с этим изобретением сделали финская Nokia, американская Apple и южнокорейский Samsung – вообще не поддается никакой критике. Это же чистый шпионаж!

Также нужно на общенациональном уровне отключить LTE, в связи с тем, что данный формат связи был изобретен японской компанией NTT DoCoMo. Надо было у этих япошек не только Курилы, но и Хонсю с Окинавой забрать – меньше умничали бы.

Отключить все кредитные карточки Visa и Mastercard, так как обе системы были разработаны в США. Распродать все самолеты Boeing (штаб-квартира в Сиэтле) и Airbus (консорциум европейских авиапроизводителей). Перестать посещать отели, торговые центры и рестораны, принадлежащие американским и европейским бизнесменам, пользоваться услугами западных банков и сжечь все существующие у населения наличные доллары и евро. Всю западную наличность – на костер!

Только не отменять водку. Водка – продукт исконно российский, стратегический. Хоть и ходят слухи, что ее рецепт Менделееву нашептали масоны – чтобы погубить русский народ.

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Автор: Илья Кенигштейн
Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Публикации Интернет
Источник: Илья Кенигштейн
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