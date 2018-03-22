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Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду: видео

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Парасюк прорвался в Верховную Раду, не пройдя осмотр на наличие оружия
Парасюк прорвался в Верховную Раду, не пройдя осмотр на наличие оружия / Фото из открытых источников

В четверг, 22 марта, на пленарное заседание Верховной Рады пришел внефракционный нардеп Владимир Парасюк. Однако управление государственной охраны отказалось пропускать политика на заседание без проведения осмотра на наличие оружия.

Об этом сообщают "Украинские Новости".

Отмечается, что вощле гардероба работники госохраны попросили Парасюка показать содержимое карманов, однако политик отказался, ссылаясь на закон о статусе народного депутата. Так, Парасюк утверждал, что не хочет показывать содержимое своих карманов и указанный закон позволяет ему этого не делать.

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Впоследствии народный избранник все-таки согласился, чтобы его "просканировали" ручным металлоискателем. Устройство запищало, однако Парасюк все равно отказался показывать, что у него в карманах.

После этого нардеп направился в сессионный зал парламента, однако управление госохраны пыталось ему помешать. Возникла небольшая потасовка, но Парасюку удалось попасть в зал.

Смотрите видео, как Парасюк прорвался в парламент

"Парасюк бегает по кулуарам Рады, УГОшников гоняются за ним, пытаются проверить карманы. "Поймай меня, если сможешь", – написал в Facebook корреспондент Сергей Босак.

Напомним, 20 марта Верховная Рада приняла проект постановления, согласно которому государственной охране разрешено не допускать в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также тех, где работают другие органы государственной власти, лиц с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва и тому подобным.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Оружие Владимир Парасюк
Источник: 24 Канал
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