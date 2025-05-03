Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

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Что известно об изнасиловании 7-летней девочки

Сергей Болвинов рассказал, что парень запугал девочку и заставил – подтвердил ее 9-летний брат. Фактически пострадавшая не понимала смысла всех действий, происходивших. Дети давно дружат, вместе гуляют и живут на одной улице.

Видео с их "играми" попало к взрослым только потому, что парень переслал его другу-подростку. А там случайно увидела мать и сразу пошла в службу по делам детей,

– рассказал начальник следственного управления.

В полиции говорят, что школьник дружил со старшими ребятами, которые показали ему, тогда еще 5-летнему, порно. После того парень "смотрел часто, потому что было интересно" – а потом включил такое видео из интернета подружке и предложил повторить.

Первый раз это было прошлым летом, тогда она отказалась, а он ее избил. Этой же весной, когда дети были одни дома у парня, он сказал девочке снять штаны, лечь на кровать, а сам включил телефон,

– сообщают правоохранители.

Парень живет с мамой и бабушкой. Их семья стоит на учете как такая, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах, а сам юноша состоит на учете в соцслужбе. При этом мать малолетнего работает учительницей начальных классов. Согласно характеристике с работы, она "знает основы детской психологии и педагогики".

Видео изнасилования, которое попало в полицию / фото Сергея Болвинова

Семья девочки также стоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах,: "Мама девочки сейчас в декрете, кроме дочери, у нее есть еще трое сыновей. Отец официально нигде не работает. Родители узнали обо всем, что произошло, только когда увидели видео".

В то же время никакое уголовное наказание парню не грозит, ведь ему всего 10 лет. Как максимум его мать могут лишить родительских прав.

Заметим, в апреле на Буковине осудили отца, который насиловал 3 собственных дочерей. Пострадавшим от сексуального насилия девушкам 13, 11 и 5 лет.