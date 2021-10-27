Элитный автомобиль Infinity зарегистрирован на мать Николая. Сам он водительских прав никогда не имел. Об этом рассказали на брифинге полиции.

Кстати Говорил, что отмажут и будет жить за границей, – сестра пострадавшего в ДТП рассказала о мажоре

Подчеркнули, что после аварии парню оказали медицинскую помощь. Пока он не нуждается в госпитализации.

Также правоохранители отметили, что несовершеннолетний – студент одного из харьковских техникумов. Оба его родителя, по словам полицейских, живут в Харькове.

Полиция останавливала парня не в первый раз

Правоохранители рассказали, что 18 сентября Николая останавливал экипаж полиции. На него составили 2 протокола, их будет рассматривать суд.

Кстати, в отношении стрельбы в 14 лет был приговор суда. Парень был осужден за причинение телесных повреждений средней тяжести. Ему дали 2 года лишения свободы с условным отбыванием наказания – 1 год.

Обратите внимание! Николаю вскоре должны вручить подозрение. В полиции рассказывали, что меру пресечения парню планируют выбрать 28 октября. Следствие и прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

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