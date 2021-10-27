"Парень находится в изоляторе": в полиции рассказали подробности ДТП в Харькове с мажором

Несовершеннолетний, который повлек смертельное ДТП в Харькове, находится в изоляторе временного содержания. Парня еще не допрашивали, но выяснили, что он не был в алкогольном или наркотическом опьянении.

Элитный автомобиль Infinity зарегистрирован на мать Николая. Сам он водительских прав никогда не имел. Об этом рассказали на брифинге полиции.

Кстати Говорил, что отмажут и будет жить за границей, – сестра пострадавшего в ДТП рассказала о мажоре

Подчеркнули, что после аварии парню оказали медицинскую помощь. Пока он не нуждается в госпитализации.

Также правоохранители отметили, что несовершеннолетний – студент одного из харьковских техникумов. Оба его родителя, по словам полицейских, живут в Харькове.

Полиция останавливала парня не в первый раз

Правоохранители рассказали, что 18 сентября Николая останавливал экипаж полиции. На него составили 2 протокола, их будет рассматривать суд.

Кстати, в отношении стрельбы в 14 лет был приговор суда. Парень был осужден за причинение телесных повреждений средней тяжести. Ему дали 2 года лишения свободы с условным отбыванием наказания – 1 год.

Что известно о ДТП в Харькове

В Харькове вечером 26 октября Infinity пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet. Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. Chevrolet вылетел на обочину и врезался в столб. 58-летний водитель авто погиб.

В элитной Infinity был 16-летний Николай, еще два 19-летних парня и несовершеннолетняя девушка.

Несовершеннолетний раньше кичился в сети скоростной ездой за рулем, "пачками" денег и автоматами в багажнике.

Вероятному виновнику грозит до 8 лет за решеткой.