Александр признался, что за 4 месяца отношения пары улучшились. Влюбленные очень много разговаривали.

Кстати Прикованные 123 дня: пара, которая соединила кисти цепью, объявила о завершении отношений

Пара собиралась жениться

Парень утверждает, что любил Викторию. У них даже должна была быть свадьба этим летом в Париже. Однако после очередной ссоры пара передумала.

Почему разошлись

По словам парня, когда "влюбленные достигли полной идиллии, то поняли, что абсолютно разные".

Мы по-разному смотрим на жизнь и мыслим. Вике не импонировали мои взгляды, а мне ее,

– сказал Александр.

Он добавил, что они с бывшей – разные люди, поэтому не имеют общего будущего.

Что сделают с цепью

Александр рассказал, что цепь хочет продать по частям, чтобы большое количество людей могло ею владеть. Планирует поставить цену в размере 3 миллиона долларов, 2 из которых пойдет на благотворительность, а 1 – разделят с Викой.

История скованной цепью пары: коротко