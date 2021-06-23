Александр признался, что за 4 месяца отношения пары улучшились. Влюбленные очень много разговаривали.
Кстати Прикованные 123 дня: пара, которая соединила кисти цепью, объявила о завершении отношений
Пара собиралась жениться
Парень утверждает, что любил Викторию. У них даже должна была быть свадьба этим летом в Париже. Однако после очередной ссоры пара передумала.
Почему разошлись
По словам парня, когда "влюбленные достигли полной идиллии, то поняли, что абсолютно разные".
Мы по-разному смотрим на жизнь и мыслим. Вике не импонировали мои взгляды, а мне ее,
– сказал Александр.
Он добавил, что они с бывшей – разные люди, поэтому не имеют общего будущего.
Что сделают с цепью
Александр рассказал, что цепь хочет продать по частям, чтобы большое количество людей могло ею владеть. Планирует поставить цену в размере 3 миллиона долларов, 2 из которых пойдет на благотворительность, а 1 – разделят с Викой.
История скованной цепью пары: коротко
- Александр и Виктория приехали из Харькова в Киев. Они с помощью сварки соединили цепью руки друг друга.
- Пара собиралась прожить так 3 месяца и получить рекорд.
- Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины.
- Цепь даже опломбировали, чтобы пара не могла снимать ее тайком.
- Однако впоследствии влюбленные объявили, что расходятся.