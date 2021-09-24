Со скрипкой вылез на крышу троллейбуса: харьковского музыканта избили и назвали наркоманом

В Харькове парень вылез на крышу троллейбуса и начал там играть на скрипке. Однако это не слишком понравилось водителю и пассажирам. Поэтому его начали бить и прогонять. При этом потерпевшего музыканта даже называли наркоманом.

Видео музыкального инцидента обнародовали в местных телеграм-каналах 24 сентября. Молодой человек забрался на троллейбус, который курсирует по 46 маршруту.

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Парень играет на крыше троллейбуса: смотрите видео телеграма ХС

Назвали наркоманом и избили

На одном из 2 записей, которые появились в сети, не слышно музыку, которую играл парень. Он делал это во время движения сначала сидя, а потом вообще решил лечь.

Когда к молодому человеку поднялся мужчина, который предположительно является водителем, это перестало быть положительным действием. Музыканта выгоняли и давали пинки в голову. Он в этот момент выкрикивал "всем спасибо, концерт завершен" и складывал инструмент в кейс.

Однако вместо аплодисментов парень получил только много разных оскорблений. Кто-то просто называл его неадекватным, а кто-то выкрикивал в его сторону нецензурную лексику.

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Тоже в общественном транспорте

14 сентября сообщили о пассажире метро Киева, который очень проголодался или решил устроить перформанс. Мужчина дастал сосиску и начал ее жарить прямо в вагоне.

Для этого он использовал в газовую лампу. Однако в комментариях к видео в сети, люди не слишком хорошо восприняли такой поступок. Пользователи заметили, что мужчина мог устроить пожар или навредить людям.