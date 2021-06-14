Хотел похвастаться, – мама парня, который упал с канатной дороги в Харькове

Мать юноши, выпавшего из кабины канатной дороги в Харькове опровергла версию о самоубийстве. По ее словам, это было лишь трагическое стечение обстоятельств.

Женщина утверждает, что ее сын был там с друзьями и только хотел похвастаться перед ними. Об этом она рассказала в общении с журналистами 14 июня.

Этот случай В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги и попал под колеса авто

Почему он упал

Версия о том, что это было самоубийством из-за результата ВНО – неверна. Поскольку он учится на повара в лицее, соответственно не сдавал тестирование. Также его мать возразила, что были какие-то ссоры с девушками.

Он собрал друзей, они катались на канатной дороге. Видимо, это было какое-то щегольство перед ребятами – он хотел прыгнуть с самой низкой точки. Поэтому свесился из кабины, пошел ливень с градом, поэтому испугался и упал. Он не блогер, в соцсети тикток не зарегистрирован. Это было позерство перед друзьями – шалости, которые обернулись трагедией

– рассказала мать пострадавшего об этом происшествии.

Также она добавила, что в момент, когда кабина стремительно начала подниматься, парень хотел забраться обратно. Однако из-за дождя руки соскользнули, поэтому и случилось падение.

Кратко об этой трагедии

Парень выпал из кабинки канатной дороги 13 июня.

После приземления на дорогу его переехал микроавтобус.

Как следствие, у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Также обнаружили переломы плеча и бедренной кости.

О его состоянии стало известно лишь на следующий день.

Рассказали, что он находится в бессознательном состоянии.

Пациента подсоединили к аппарату ИВЛ.

Однако медики не имеют возможности провести обследование на томографе.

Впоследствии СМИ сообщили, что этот случай мог быть самоубийством.

Вероятной причиной считали плохой результат ВНО, который он получил.

Впоследствии обнародовали видео момента трагического падения. Мы его не добавляем по этическим соображениям. Однако вы можете просмотреть ролик по этой ссылке. Не советуем это делать слабонервным (18+).