В Индии годовалый мальчик прославился на всю страну. Он до смерти укусил ядовитую кобру, а сам выжил.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC Украина.

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Как мальчик стал местной сенсацией в Индии?

Годовалый Говинд Кумар до смерти укусил ядовитую кобру. Об этом появились новости в сети в четверг, 24 июля.

Малолетний парень играл в саду возле семейного дома в селе Мочи-Банкатва, что в восточном индийском штате Бихар вблизи границы с Непалом, когда увидел ядовитую змею.

Его мама работала в саду на заднем дворе. Он поймал змею и укусил ее. А потом мы заметили, что это была кобра,

– рассказала бабушка Говинда Матисари Деви.

Через несколько мгновений после происшествия Говинд потерял сознание, а семья срочно доставила его в местную больницу.

Доктор Кумар Саурабх, который лечил Говинда в Государственном медицинском колледже в городе Беттиях, подчеркнул, что укусить змею может быть менее вредным, чем если змея укусит человека.

Парень чувствует себя хорошо / Фото Aloka Kumar

"Когда кобра кусает человека, ее яд попадает в кровь и вызывает нейротоксичность, которая влияет на нашу нервную систему. Это может привести к смерти. Когда человек кусает кобру, яд попадает в пищеварительную систему. Организм человека нейтрализует его, и яд проходит сквозь него", – рассказал врач журналистам. Медик добавил, что эффект мог бы быть хуже, если бы в пищеварительном тракте мальчика были какие-то источники кровотечения, такие как язва.

В тот же день он лечил еще одного ребенка, которого, в отличие от Говинда, наоборот укусила кобра. Оба ребенка уже чувствуют себя хорошо.