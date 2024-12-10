Инцидент произошел в селе Немировка примерно в конце ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дом спасенных животных" и отдел коммуникации полиции Ровненской области.

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По факту убийства собаки проводится проверка

Зоозащитники рассказали, что информацию о жестоком обращении с животным они получили от неравнодушных. На месте происшествия также засняли видео, на котором видно, как страдал пес.

На публикацию Центра спасения животных уже отреагировала полиция. Правоохранителям удалось оперативно установить, кто стрелял в собаку.

Как оказалось, это был 15-летний житель Радивиловской территориальной общины. С ним общается полиция.

"Установлено, что в полицию по этому поводу никто не обращался. Однако обнаруженную на просторах интернета информацию полицейские зарегистрировали и проводят по данному факту проверку", – написали полицейские.