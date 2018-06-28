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22:53, 26 июня
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Парень Хлои Кардашян сделал странный подарок на день рождения после измены: видео

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Хлои Кардашян
Хлои Кардашян / Фото из открытых источников

27 июня младшей сестре знаменитой Ким Кардашян исполнилось 34 года. Телезвезда устроила семейную вечеринку, на которую пригласила сестер, друзей и парня Тристана Томпсона

Об этом Ким Кардашян рассказала на своей странице в Instagram.

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В честь дня рождения сестры светская львица Ким Кардашян попросила бойфренда Хлои разблокировать ее в Instagram, что он и сделал. Отметим, что накануне Тристан заблокировал Ким после разгоревшегося скандала с его изменами.

Смотрите видео, как Ким "намекнула" Тристану разблокировать ее в Instagram:

 

Tristan unblocking Kim on Instagram

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap)

Также Ким рассказала, что подарила сестре сумку Balenciaga с изображением долларовых купюр, ведь прозвище Хлои – KhloeMoney.

Смотрите видео, как Ким поздравила сестру Хлои:

 

Khloe’s Birthday Party

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap)

Напомним, что в апреле Хлои Кардашян узнала об изменах Тристана Томпсона из фотографий папарацци в СМИ. Тогда она находилась на 9 месяце беременности и из-за ужасных новостей у нее начались преждевременные роды.

Впоследствии стало известно, что в момент рождения девочки по имени Тру с Хлои находился и ее бойфренд-предатель. Женщина решила не разрывать отношения с партнером ради их первенца и через некоторое время снова начала с ним появляться на публике, из-за чего, по сообщениям инсайдеров, очень этим прониклась.

Теги: LifeStyle Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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