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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Парень из русского Симферополя": известные россияне отреагировали на победу Усика над Гассиевым

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Известные россияне прокомментировали победу Усика над Гассиев
Известные россияне прокомментировали победу Усика над Гассиев / Соцсети

Большинство известных людей в России из мира спорта и журналистики, в том числе ярые пропагандисты, считают победу Александра Усика над представителем РФ Муратом Гассиев заслуженной. Также они выражают положительные отзывы о спортсмене из Украины.

Об этом пишет газета "Взгляд", которая сделала подборку твитов российских селебритис.

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Так, руководительница спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки отметила, что был "честный бой, хоть и завершился обидно". Также она поздравила Усика и его команду с победой.

Такого же мнения придерживается ее коллега по каналу Дмитрий Жичкин. По его словам, бой получился "отличным", а "Усик – красавец".

"Ну а главное – братство народов", – добавил он.

К слову, на сторону сторонников украинца встал и главный пропагандист Кремля и одновременно так называемый Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Усик очень хорош. Браво", – отметил прихвостень Путина.

Спортивный журналист Артур Каратай со своей стороны написал, что бой был хорошим.

"Я в боксе мало понимаю, но на вид победа Усика однозначна. Хотя куда важнее – взаимное уважение боксеров и корректное поведение на трибунах!" – подчеркнул представитель СМИ.

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А известный комментатор Василий Уткин назвал Усика "чемпиусиком".

Еще перед окончанием боя он подчеркивал, что "Усик очень впечатляет" и, "если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется, следовательно, это мастерство ничего не стоило".

Добавим, что после Уткин поддержал твит основателя одного из самых популярных российский спортивных сайтов Sport.ru Александра Лютикова, который назвал Усика "обычным парнем из российского города Симферополя".

"Обычный парень из нашего российского города Симферополя стал абсолютным чемпионом мира по боксу! Поздравляем Александра Усика!" – отметил "журналист".

Кроме того, высказал свое мнение и вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский, который рассказал, что "очень болел за Мурата", "но Усик просто невероятно крут".

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"Ничего сказать! Теперь он – в истории навсегда", – заявлял функционер.

До боя же он отмечал, что "не надо видеть в этом бою политику, поскольку оба – отличные ребята и боксеры, порядочные и корректные". 

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал украинец.

Теги: Новости Украины Российская пропаганда Усик – Гассиев Александр Усик Новости спорта Бокс журналисты
Источник: 24 Канал
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