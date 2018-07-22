"Парень из русского Симферополя": известные россияне отреагировали на победу Усика над Гассиевым

Большинство известных людей в России из мира спорта и журналистики, в том числе ярые пропагандисты, считают победу Александра Усика над представителем РФ Муратом Гассиев заслуженной. Также они выражают положительные отзывы о спортсмене из Украины.

Об этом пишет газета "Взгляд", которая сделала подборку твитов российских селебритис.

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Так, руководительница спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки отметила, что был "честный бой, хоть и завершился обидно". Также она поздравила Усика и его команду с победой.

Честный бой, хоть и обидный. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Плохой звук. Это команда Усика. Верили и победили. Поздравляю. pic.twitter.com/YqjZ8a3ZMq — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Такого же мнения придерживается ее коллега по каналу Дмитрий Жичкин. По его словам, бой получился "отличным", а "Усик – красавец".

"Ну а главное – братство народов", – добавил он.

Отличный бой. Усик - красавец. Гассиев - красавец. Ну а главное - братство народов. Политика идёт нахрен. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) July 21, 2018

К слову, на сторону сторонников украинца встал и главный пропагандист Кремля и одновременно так называемый Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Усик очень хорош. Браво", – отметил прихвостень Путина.

Усик очень хорош. Браво. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 21, 2018

Спортивный журналист Артур Каратай со своей стороны написал, что бой был хорошим.

"Я в боксе мало понимаю, но на вид победа Усика однозначна. Хотя куда важнее – взаимное уважение боксеров и корректное поведение на трибунах!" – подчеркнул представитель СМИ.

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Усик очень хороший. Работа ног феноменальная. — Artur Karatai (@Durton23) July 21, 2018

Отличный был бой! Я в боксе мало понимаю, но с виду победа Усика - однозначная. Хотя куда важнее - взаимное уважение боксеров и корректное поведение на трибунах! — Artur Karatai (@Durton23) July 21, 2018

А известный комментатор Василий Уткин назвал Усика "чемпиусиком".

Усик - чемпиусик — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Еще перед окончанием боя он подчеркивал, что "Усик очень впечатляет" и, "если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется, следовательно, это мастерство ничего не стоило".

Усик очень впечатляет. — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется - значит, это мастерство ничего не стоило.)) — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Добавим, что после Уткин поддержал твит основателя одного из самых популярных российский спортивных сайтов Sport.ru Александра Лютикова, который назвал Усика "обычным парнем из российского города Симферополя".

"Обычный парень из нашего российского города Симферополя стал абсолютным чемпионом мира по боксу! Поздравляем Александра Усика!" – отметил "журналист".

Отлично зашло, коллега @0MCK ! Пока в каментах ни одного человека с хоть малейшей самоиронией. В цель! https://t.co/LB0ol6kJpD — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Кроме того, высказал свое мнение и вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский, который рассказал, что "очень болел за Мурата", "но Усик просто невероятно крут".

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"Ничего сказать! Теперь он – в истории навсегда", – заявлял функционер.

Очень болел за Мурата! Но Усик просто невероятно крут!!! Нечего сказать! Теперь он в истории навсегда — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) July 21, 2018

До боя же он отмечал, что "не надо видеть в этом бою политику, поскольку оба – отличные ребята и боксеры, порядочные и корректные".

#GassievUsyk Буду с удовольствием смотреть бой больших мастеров. Мне очень симпатичен крымчанин Александр #Усик - и как человек, и как боец. Болею же за Мурата #Гассиева - благородного и мужественного...

Пусть победит сильнейший

Смотрим @MatchTV pic.twitter.com/zVkSpOPIYq — Андрей Ильницкий (@amicableru) July 21, 2018