Парень нырнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку в Днепре: видео

В парке имени Глобы уличная собака соскользнула со льда и упала в воду. Люди вызвали бригаду спасателей, однако один из парней решил помочь собаке сам.

Парень снял куртку и поплыл к собаке, пишет издание Наше місто.

Читайте также: В США умер известный пес по кличке Бу: милые фото звезды социальных сетей

Расстояние до собаки было не менее 30 метров. Парень буквально толкал животное перед собой, направляя его к берегу.

Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели. Они помогли отважному парню самому выбраться из воды.



Спасатели помогают парню выбраться из воды//Фото: скриншот из видео

Какой была дальнейшая судьба собаки – неизвестно, как и то, кто же ее спас,

– отметили в издании.

Смотрите видео как парень спасал собаку в Днепре: