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      Парень нырнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку в Днепре: видео

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      В Днепре собака провалилась под лед, парень нырнул в воду, чтобы спасти животное
      В Днепре собака провалилась под лед, парень нырнул в воду, чтобы спасти животное / Скриншот из YouTube-видео

      В парке имени Глобы уличная собака соскользнула со льда и упала в воду. Люди вызвали бригаду спасателей, однако один из парней решил помочь собаке сам.

      Парень снял куртку и поплыл к собаке, пишет издание Наше місто.

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      Расстояние до собаки было не менее 30 метров. Парень буквально толкал животное перед собой, направляя его к берегу.

      Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели. Они помогли отважному парню самому выбраться из воды.

      дніпро собака тонула рятувальники порятунок
      Спасатели помогают парню выбраться из воды//Фото: скриншот из видео

      Какой была дальнейшая судьба собаки – неизвестно, как и то, кто же ее спас,
      – отметили в издании.

      Смотрите видео как парень спасал собаку в Днепре:

       

      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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