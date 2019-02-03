Парень нырнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку в Днепре: видео
В парке имени Глобы уличная собака соскользнула со льда и упала в воду. Люди вызвали бригаду спасателей, однако один из парней решил помочь собаке сам.
Парень снял куртку и поплыл к собаке, пишет издание Наше місто.
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Расстояние до собаки было не менее 30 метров. Парень буквально толкал животное перед собой, направляя его к берегу.
Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели. Они помогли отважному парню самому выбраться из воды.
Спасатели помогают парню выбраться из воды//Фото: скриншот из видео
Какой была дальнейшая судьба собаки – неизвестно, как и то, кто же ее спас,
– отметили в издании.
Смотрите видео как парень спасал собаку в Днепре:
Источник: 24 Канал
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