Парень подбросил Samsung Galaxy и Phone X: какой гаджет оказался более крепким

Пользователь решил протестировать на прочность Samsung Galaxy S9 и iPhone X. Сразу после выхода нового гаджета Samsung, его начали сравнивать с iPhone. Поэтому на канале verythingApplePro решили выяснить, какой из смартфонов крепче.

Как утверждает тестер, оба аппарата были в отличном состоянии. Чтобы испытать их прочность, их несколько раз бросили с высоты около 90 сантиметров. Падение Samsung Galaxy S9 и iPhone X перенесли хорошо. Некоторые повреждения получило алюминиевое покрытие Samsung, при этом нержавеющая сталь на смартфоне Apple почти не пострадала.

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Далее тестер бросил смартфоны с уровня пояса. И это падение существенно не повредило смартфоны.

А вот падение с уровня головы, от 150 сантиметров и выше, уже нанесло повреждения обоим телефонам. Так, передняя и задняя панели и iPhone X, и Samsung Galaxy S9 покрылись трещинами.

Парень протестировал на прочность Samsung Galaxy и Phone X