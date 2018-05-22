Парень тяжелыми усилиями получил образование и сделал сюрприз родителям: трогательное видео

24-летний житель Техаса, США, Ганс Муджика целых 6 лет получал образование с большими перерывами и трудностями и все же смог дождаться выпускного и пригласить на него своих родителей.

О том, как он учился и работал одновременно, но все же осчастливил своих родителей, он рассказал в своем Facebook. После неудовлетворительного обучения в старших классах школы, в колледже Ганса тоже не везло, из-за чего его впоследствии отчислили.

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На их лицах были сплошное разочарование и печаль. Последний раз я видел их такими, когда они узнали, что мой старший брат умер в аварии. Тогда я сказал себе, что никогда не сделаю что-то, чтобы увидеть их снова такими,

– поделился парень.

Юноше пришлось платить за обучение, из-за чего он уволился из банка и переехал за город, чтобы работать в строительной компании. После подработки он вернулся в колледж, завершил обучение и устроил сюрприз своим родителям.

"Я всегда говорил им, что это произойдет скоро, но никогда не говорил, когда. Я хотел сделать им сюрприз", – добавил Ганс.

Когда этот день настал, родители Ганса думали, что у них просто будет семейная фотосессия, но совсем не ожидали получить письмо о том, что их сын наконец выпустился. На камеру видеоролика они открыли врученное оператором письмо, в котором содержалось два приглашения на выпускной сына.

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Позади них Ганс Муджика с надписью на картонке "Они и не имеют понятия, что я выпустился" и "Спасибо, родители" подбежал к родным и обменялся объятиями.