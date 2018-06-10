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Парень трагически умер во время празднования Дня рождения под Киевом

901 Читати новину українською
Под Киевом утонул молодой парень
Под Киевом утонул молодой парень / kiev.informator.ua

В субботу, 9 июня, молодой парень во время празднования дня рождения утонул на местном пляже в селе Крюковщина, что в Киево-Святошинском районе Киевской области

Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

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По словам очевидцев, молодой человек отмечал свой День рождения на пляже в компании друзей. Во время отдыха он с друзьями решил искупаться, ребята начали прыгать с пирса. При очередном прыжке пострадавший не выплыл. Со дна озера его достали друзья,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что медики, которые приехали на место происшествия, оказали ему помощь и пытались спасти пострадавшего в течение 40 минут. К сожалению, спасти парня врачам не удалось.


Под Киевом утонул молодой парень

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева
Источник: 24 Канал
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