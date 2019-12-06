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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Внук убил бабушку и трупом в шкафу угрожал новой интернет-знакомой

      122 Читати новину українською
      Киевлянин убил свою бабушку и спрятал в шкаф / npu.gov.ua

      23-летний киевлянин пригласил к себе девушку, познакомившись с ней на сайте. Когда между ними возник спор, он показал ей труп своей бабушки, который лежал в шкафу.

      Девушка чудом убежала и сразу же сообщила об увиденном в полицию. Правоохранители говорят, что 82-летняя женщина умерла от удушения.

      Важно: Пожар в колледже Одессы: полиция идентифицировала вторую жертву

      Сам мужчина признался в содеянном. Говорит: поссорился за кресло и толкнул бабушку. Она потеряла сознание.

      Мне стало страшно, я завязал светлый шарф на шее и положил в кладовую
      – рассказал полиции убийца.

      Оказалось, что парень уже имел судимость за угон авто.

      Парню грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Продолжается следствие

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Криминал Новости Киева
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