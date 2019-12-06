Внук убил бабушку и трупом в шкафу угрожал новой интернет-знакомой

23-летний киевлянин пригласил к себе девушку, познакомившись с ней на сайте. Когда между ними возник спор, он показал ей труп своей бабушки, который лежал в шкафу.

Девушка чудом убежала и сразу же сообщила об увиденном в полицию. Правоохранители говорят, что 82-летняя женщина умерла от удушения.

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Сам мужчина признался в содеянном. Говорит: поссорился за кресло и толкнул бабушку. Она потеряла сознание.

Мне стало страшно, я завязал светлый шарф на шее и положил в кладовую

– рассказал полиции убийца.

Оказалось, что парень уже имел судимость за угон авто.

Парню грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Продолжается следствие