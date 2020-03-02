Парень залез на вагон поезда и получил 40% ожогов от поражения током

Парень в Хмельницкой области залез на вагон-зерновоз, где его ударило током. Подросток получил 40% ожогов тела и переломы.

Инцидент произошел 1 марта на станции Войтовцы в Хмельницкой области. Об этом сообщает УНН.

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Парень поднялся на вагон и получил травмы от поражения электрическим током. 15-летний подросток был вместе с другом, который обратился к дежурной по станции. Работники железной дороги вызвали скорую помощь.

Парня госпитализировали с 40% ожогов тела и переломами ноги и руки.

Сколько пострадавших от поражения током в 2020 году?

В этом году в результате поражения электрическим током на железнодорожном транспорте травмированы 4 человека, из них 2 смертельно.