Судебная волокита с оккупантом: дело о захвате объектов "Укрэнерго" в Крыму
В Париже Арбитражный суд 16 июля 2020 года начал рассмотрение дела относительно незаконного захвата объектов "Укрэнерго" в оккупированном Крыму. Украинская сторона требует от российской компенсации.
Стоимость захваченных активов сообщат после оценки
"Укрэнерго" требует возмещения из-за нарушения Россией соглашений и захват во время аннексии полуострова магистральных сетей и других инфраструктурных объектов. Об этом информирует пресс-служба компании.
Читайте также Почти 4 тысячи жертв: Украина передала в Гаагу новые данные о нарушениях в Крыму
Арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве о подаче запроса на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как "Укрэнерго" подаст в суд свое развернутое исковое заявление,
– рассказали в компании.
Стоимость захваченных активов, за которые украинская компания и требует компенсации, установят после проведения оценки.
Что известно об иске "Укрэнерго"
- В апреле 2018 года НЭК "Укрэнерго" отправила запросы для досудебного урегулирования спора к представителям России.
- В августе 2019 года компания сообщила о передаче в Международный арбитражный суд требований по потере активов в оккупированном Крыму.