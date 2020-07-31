В Париже Арбитражный суд 16 июля 2020 года начал рассмотрение дела относительно незаконного захвата объектов "Укрэнерго" в оккупированном Крыму. Украинская сторона требует от российской компенсации.

Стоимость захваченных активов сообщат после оценки

"Укрэнерго" требует возмещения из-за нарушения Россией соглашений и захват во время аннексии полуострова магистральных сетей и других инфраструктурных объектов. Об этом информирует пресс-служба компании.

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Арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве о подаче запроса на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как "Укрэнерго" подаст в суд свое развернутое исковое заявление,

– рассказали в компании.

Стоимость захваченных активов, за которые украинская компания и требует компенсации, установят после проведения оценки.

Что известно об иске "Укрэнерго"