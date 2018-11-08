Парижский уикенд Трампа и Путина: о чем будут говорить президенты и вспомнят ли Украину

Трамп и Путин планируют в третий раз встретиться в Париже во время празднования столетия окончания Первой мировой войны. Президентам двух великих держав есть о чем говорить. Вопрос, найдут ли они точки соприкосновения.

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О чем будут говорить Трамп и Путин и будет ли подниматься вопрос вооруженной агрессии России против Украины – в материале 24 канала.

Короткая встреча, которая может не состояться

Трамп и Путин виделись уже дважды. Впервые их неформальная встреча прошла на саммите Большой двадцатки в Гамбурге в июле 2017 года. Тогда президенты обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

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Вторая – официальная – состоялась 16 июня в Хельсинки. Ее итоги для Трампа были не слишком выигрышными. Президент США заявил, что верит Путину, который заверил его в том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Этим заявлением Трамп вызвал большое возмущение разведывательного сообщества США, которое предоставила главе Белого дома четкие доказательства вмешательства России. При этом Путин вместо Трампа рассказал, что позиция американского лидера и США по Крыму остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.



Трамп не хочет снова провалиться на встрече в Париже?

Трамп позже пригласил Путина на встречу в Вашингтон. Однако с тех пор отношения США и России ухудшились. Вашингтон ввел новые санкции против России. Американское правительство работает над вторым раундом "жестких" санкций против России в связи с расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Недавно Трамп заявил, что США выйдут из Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений со стороны Москвы, который подписали еще Рейган и Горбачев. Такой шаг очень серьезно восприняли в России. По мнению эксперта Василия Мокану, если США выйдет из Договора, это будет означать начало новой гонки вооружений, к которой Москва не готова.

Россия неконкурентоспособна в экономическом и технологическом плане для гонки вооружений. Кремлю придется бросать еще больше ресурсов на вооружение, которых в России нет,

– отмечает Мокан.

Встреча в Париже, которую инициировал Путин, будет неформальной. И, как отметили в Белом доме, не слишком продолжительной. Поэтому, считают специалисты, в первую очередь, Трамп и Путин будут говорить о Договоре о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Это более важная для них тема. А также об Иране, против которого уже заработали американские санкции, которые косвенно ударили и по России. По мнению дипломата Александра Хары, возможен разговор о том, что Россия не стала сотрудничать с США в вопросе применения химического оружия. И соответствующий американский закон требует от администрации Трампа жесткой реакции.

В то же время, отмечает Василий Мокан, в Париже Трамп и Путин не будут принимать стратегических договоренностей. Это подготовка к важным переговорам, которые состоятся в конце этого или в начале 2019 года.

Кстати, Трамп заявил, что встречи с Путиным в Париже может не быть. С Путиным они могут поговорить на саммите Большой двадцатки, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Об украинском вопросе

По словам Александра Хары, поскольку встреча короткая, то тему Украины Трамп и Путин могут и не обсуждать. По мнению Василия Мокану, тот факт, что Путин предложил встречу, говорит, что президент РФ предложит контуры решений по резонансным вопросам для Москвы.



Про войну на Донбассе Трампу и Путину говорить никогда

Инициативы Путина встретиться с Трампом означают, что РФ будет предлагать какие-то другие подходы по ряду резонансных вопросов. Украина не будет в центре внимания. Хотя вопрос провокаций РФ в Азовском море будет обсуждаться, как и Донбасс и миссия миротворцев,

– отметил Василий Мокан.

Трамп, Порошенко и "нормандская четверка"

В то же время эксперты считают, что об Украине в Париже будут говорить. Не зря туда пригласили Петра Порошенко. По мнению главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, канцлер Германии Ангела Меркель хочет попробовать организовать неформальную встречу "нормандской четверки". С подключением Трампа.

Меркель попытается реанимировать нормандский формат, несмотря на ту паузу, которую устроил Путин. Канцлер Германии хочет проговорить тему миротворцев в "нормандской четверке", а также с Трампом. Меркель, возможно, намерена до конца своего срока в должности канцлера достичь заметного прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Она хочет уйти из большой политики, имея конкретные результаты – по минским соглашениям и миротворцам,

– убежден Владимир Фесенко.

Эксперт отмечает: Меркель хочет добиться осуществления своего плана по Донбассу. Она много вложила и в минские соглашения и в нормандский формат, и не собирается бросать на полпути.



Сможет ли Меркель затянуть Путина на переговоры "нормандской четверки"?

"Есть информация, что у Меркель есть полноценный план по миротворцам с компромиссными идеями. Судя по всему, этот план обсуждался в августе с Путиным. Сейчас с Порошенко. Будет попытка в широком формате в Париже. Интересно, удастся ли Меркель дожать Путина? Важно, чтобы переговорный процесс не останавливался, чтобы не было излома переговоров. Иначе это чревато серьезными последствиями", – считает Фесенко.

Насколько это удастся Меркель – вопрос открытый. Во-первых, Трамп пока больше озабочен промежуточными парламентскими выборами в США. Как известно, демократы взяли большинство в палате представителей, а республиканцы сохранили преимущество в Сенате. Но такой паритет, по словам Хары, изменит внутреннюю политику в США. В частности, в отношении расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США и связей Трампа с Москвой. Трампу хочется прекратить следствие. Но в таком случае это позволит демократам, которые возглавят комитеты по вооруженным силам и разведке, давить на Белый дом, требуя усиления санкций в отношении России или ужесточить существующие.

Кроме того, нельзя исключать возможного запуска процедуры импичмента Трампа. Процесс будет трудно завершить. Но это может быть политическим инструментом борьбы демократов против республиканцев и Трампа незадолго до начала президентской кампании.

Во-вторых, 11 ноября в ОРДЛО пройдут незаконные выборы руководства оккупационных администраций, которые Россия, несмотря на призывы Совбеза ООН и ЕС, не отменила. И Путин ведет свою игру. Не исключено, говорит Александр Хара, что Россия хочет разорвать минские соглашения, но так, чтобы обвинить в этом Украину. Это даст ей потом повод требовать отмены санкций. Плюс обострение в Азовском море, которое провоцирует Россия.

Путин понимает, что Германия и Франция будут давить на него, требуя соблюдения "Минска–2". Потому что и в США, и в ЕС боятся разрыва соглашений. И поэтому Путин может отказаться от неформальной встречи "нормандской четверки". Путин может приехать в Париж со своими козырями. Но президенту РФ выгоднее встречаться с Трампом, Меркель и Макроном отдельно. Чтобы пытаться каждого перетянуть на свою сторону.