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      Паркинг вместо бассейна построили в школе Киева: экс-главному архитектору объявили подозрение

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      В школе Киева построили паркинг вместо бассейна / Коллаж 24 канала

      Бывшему главному архитектору Киева детективы НАБУ объявили подозрение в нанесении более 9,3 миллиона гривен убытков территориальной общине столицы, то есть в злоупотреблении властью или служебным положением. Подозреваемый одновременно является директором компании-застройщика.

      Следствие установило, что в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду предприятию, сообщили в НАБУ. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130.

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      Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна, в 2005 году Голосеевский райсовет, школа и предприятие заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого проекта.

      По соглашению, предприятие построило коробку здания со вспомогательными помещениями бассейна. Однако в 2008 году строительство прекратили из-за отсутствия денег. Поэтому предприятие заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщицей. Обе обязывались вместе завершить реализацию проекта.

      Однако в июле 2013 года директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор) в сговоре и в интересах директора компании-застройщице выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для школы №130 они предусматривали строительство на территории учебного заведения многоуровневого паркинга.

      В дальнейшем без ведома школы и Голосеевского райсовета компания-застройщица на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

      Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы №130.

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      В НАБУ отметили, что гендиректор компании-застройщицы уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Архитектура Образование Учеба Криминальные новости Новости Киева Расследования Коррупция НАБУ
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