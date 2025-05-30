Об этом в эфире 24 Канала рассказала народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина, отметив, что очень давно финансирование таких программ не достигало 100%, но после начала полномасштабной войны и девальвации гривны, возник еще больший дефицит.

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Откуда планируется взять необходимые средства

Этот законопроект пока не внесен в повестку дня для голосования на следующей неделе, его только зарегистрировали. Нардеп выразила надежду, что в ближайшие недели он будет рассмотрен в парламенте, потому что в середине года есть правило пересматривать госбюджет на текущий год.

Мы ведем переговоры с минфином, комитетом по вопросам бюджета, чтобы совместно подумать, откуда эти деньги взять. Это может быть как резервный фонд, так и другие поступления, в частности с акцизов на табак, который можно повысить для того, чтобы средств стало больше,

– озвучила Стефанишина.

Если найти средства удастся и программа будет стопроцентно профинансирована, лекарства будут поставляться постепенно. Это связано с тем, что надо будет провести тендеры для их закупки, что требует времени.

Принцип смешанного финансирования для закупки лекарств

Между тем Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который направлен на расширение доступа тяжелобольных пациентов к инновационным и дорогим лекарствам через договоры управляемого доступа.

ГП "Медицинские закупки Украины" могут покупать лекарства для государства по таким договорам. Благодаря этому дети со СМА, пациенты с редкими болезнями начали получать препараты от государства. Однако такая функция доступна только для госбюджета, а вот больницы и местные бюджеты закупают эти препараты с переплатой.

Мы планируем этим законом приобщить бюджеты больниц и местные бюджеты к такому механизму. Сейчас больницы не имеют права покупать такие препараты по сниженным ценам,

– объяснила Стефанишина.

Этот законопроект, как подытожила нардеп, позволит расширить доступ к таким лекарствам и привлечь средства регионов. То есть, будет предусматриваться смешанное финансирование: деньги государственной казны, местных бюджетов и медицинских учреждений.