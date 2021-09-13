Нардеп Александр Качура отметил, что ориентировочно этот вопрос будет рассмотрен на заседании профильного комитета в следующую среду, то есть 20 сентября.

Ранее Временный мэр Кривого Рога просит Раду назначить в городе новые выборы

Почему нужны внеочередные выборы

Предыдущего мэра Кривого Года Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в собственном доме в селе Вольное, что на Днепропетровщине. У политика было огнестрельное ранение, а возле тела лежало ружье.

Полиция обнародовала результаты расследования гибели Павлова. Правоохранители опровергли возможность умышленного убийства мэра. Основной версией является самоубийство, связанное с выполнением служебных обязанностей городского головы, или доведение до самоубийства.

Кривой Рог временно возглавляет Вилкул

Бывший мэр Юрий Вилкул временно стал главой городского совета. Сначала должность должен был занять Александр Котляр, однако он отказался.

Ранее предполагали, что выборы мэра Кривого Рога могут назначить на последнее воскресенье октября или последнее воскресенье марта.



Ходатайство о выборах / Фото Александра Качуры



В Раду поступили документы о выборах в Кривом Роге / Фото Александра Качуры

Текст публикации Качуры:

В Раду поступили документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога.

У Парламента теперь есть 90 дней, чтобы принять решение.

Ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета госвласти и местного самоуправления состоится в следующую среду.