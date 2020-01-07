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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией: что известно

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      Разъяренное население Ирана / nacion.com

      Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

      Такое решение приняли после убийства иранского генерала Касема Сулеймана в Ираке. Об этом сообщает издание ТАСС.

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      Общие положения и детали срочного решения были одобрены на утреннем заседании парламента. Это предложение уже подписали 206 депутатов, в том числе члены председательствующей в парламенте фракции и Комиссии по бюджетной интеграции.

      Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

      Кто такой Касем Сулеймани?
      Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

      Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

      Какими могут быть последствия убийства Сулеймани?

      Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию в Ираке.

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Пентагон Ближний Восток Убийство Сулеймани Конфликт между США и Ираном Иран
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