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      Парламент Ирландии легализовал аборты

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      Парламент Ирландии легализовал аборты
      Парламент Ирландии легализовал аборты / 1news.com.ua

      Парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов в стране. Новое законодательство вступит в силу уже в начале января 2019 года.

      Об этом сообщает The Irish Times.

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      Известно, что теперь в Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позже в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода. Легализация вступит в силу после того как закон подпишет президент страны Майкл Хиггинс.

      Кроме того, закон был принят в четверг 13 декабря ночью после недель горячих дебатов в обеих палатах парламента. Известно, было подано более 350 поправок, но приняли лишь несколько предложенных правительством изменений. Одной из них является поправка, которая отменила требование, чтобы врач, который дает женщине разрешение за аборт, сам же должен его и сделать.

      Это действительно исторический момент. Это открывает путь к реализации услуги по прекращению беременности в январе 2019 года. Это начало новой эры для здравоохранения женщин,
      – добавил министр здравоохранения Саймон Харрис

      Саймон Харрис в Twitter написал, что этот закон "завершит одинокие поездки женщин и поддержит их права в стране".

      К 2013 году в Ирландии аборты не были разрешены в любом случае.

      Теги: Беременность и роды Здоровье Женское здоровье протесты Законодательство Ирландия
      Источник: 24 Канал
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