Парламент присоединился к празднованию Всемирного дня борьбы с туберкулезом

Украинский парламент впервые присоединился к празднованию Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Чтобы привлечь внимание, в кулуарах Рады открыли фотовыставку, а стены парламента подсветили красным цветом.

"Эта выставка – это изображение туберкулеза. Этим людям, на самом деле очень трудно возвращаться к жизни. Длительная госпитализация, перерыв в работе, дети. Психологически это воспринимается очень тяжело. И поэтому для того, чтобы лечение стало удачным и мы преодолели эту эпидемию, мы что-то менять", – отметила организатор выставки Ольга Клименко.

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"Это важно накануне и обсуждений по бюджету, чтобы украинская медицина, что сегодня реформируется, могла большое внимание обратить и на эту проблему. И, соответственно, мы, как Верховная Рада Украины, предусмотрели средства и ни лечения, и на профилактику, и на попечение над этой проблемой", – прокомментировал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Одна из героинь фото – Наталья о своем диагнозе узнала случайно – во время ежегодного медицинского обследования. Сейчас она проходит терапию. Уверяет, что лекарствами обеспечена, но психологически пережить болезнь очень трудно.

Терапия дает то, что можешь замкнуться. Даже бывают суицидальные мысли. Это очень страшно. Хочется донести до народа, что это болезнь, которую не стоит бояться. Она лечится. Главное – обратить внимание на себя, – заверила больная туберкулезом Наталья Браславец.

В прошлом году в Украине умерло около двадцати тысяч больных туберкулезом. Для преодоления этой эпидемии необходим комплексный подход. Как со стороны общества, так и власти. Уверены в межфракционном объединении "Парламентская платформа борьбы с туберкулезом". Именно поэтому они не только подготовили законопроект, но и собрали круглый стол.

Представители различных органов власти вместе с пациентскими организациями подготовили резолюцию, в которой говорится о новых методах лечения и профилактики туберкулеза именно в Украине.

"В Украине это обычно и проблемы, касающиеся изменения системы здравоохранения и подходах к лечению, профилактике, диагностике, это также и возможность оказания социально-психологической поддержки, это недофинансирование и соответственно выделение большего количества средств и ресурсов – соответствующие государственные программы", – отметил народный депутат Украины из фракции "Самопомич" Сергей Кираль.

Этот документ будет передан в штаб-квартиру ООН. 26 сентября там должны принять декларацию с призывом внедрять новые методы борьбы с туберкулезом. Это позволит преодолеть этот недуг уже к 2030 году.

К слову, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что антисептиком "Мирамистин" нужно пользоваться с осторожностью, потому что этот медицинский препарат должным образом не проверяли.