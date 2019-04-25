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      Парламент Великобритании: Риск применения ядерного оружия выше, чем во времена холодной войны

      67 Читати новину українською
      Ядерный гриб
      Ядерный гриб / Иллюстративное фото

      Угроза ядерной войны сейчас выше даже, чем во времена холодной войны. Распад отношений между государствами, имеющими ядерное оружие, новые возможности и технологии в сочетании с отсутствием коммуникации и понимания означают, что риск применения ядерного оружия сейчас очень высок.

      Обеспокоенность вызывает распространение цифровых коммуникаций и использования безрассудной ядерной риторики в сети. Она может привести к недоразумению. Об этом говорится в докладе комитета по международным отношениям Палаты лордов парламента Великобритании, передает Independent.

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      Мы сейчас опасно близки к миру без соглашений о контроле над вооружениями, который прокладывает путь к новой гонке вооружений и повышает риск применения ядерного оружия,
      – заявил председатель комитета по международным делам палаты лордов британского парламента Дэвид Хауэлл.

      Комитет призвал британское правительство поощрять более широкий диалог между всеми государствами, владеющими ядерным оружием и снижать глобальную напряженность. Также в докладе рекомендуют сохранить иранскую сделку.

      ядерна безпека ядерне озброєння
      Страны, которые до сих пор владеют ядерным оружием

      Кроме того, комитет отмечает, чтобы обсуждение в НАТО способствовали или возрождению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, от которого отказались США и РФ, "или, по крайней мере, позволили избежать развертывания ракет средней дальности в Европе".

      О каком договоре идет речь и почему его действие прекратили?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали еще Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривал, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

      США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Инфографика Новости России Великобритания Ядерная безопасность
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