Рада приняла изменения в избирательное законодательство: что они предусматривают
Верховная Рада 16 июля проголосовала в целом за законопроект 3485, который вносит изменения в избирательное законодательство Украины. Его поддержали 308 нардепов.
Законопроект не поддержали 18 депутатов, еще 38 – воздержались. Об этом сообщает 24 канал.
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Перед голосованием нардепы приняли десятки правок к законопроекту. Они касаются вопросов деятельности ЦИК, функционирования госреестра избирателей, привлечения к ответственности за правонарушения во время избирательного процесса.
Что предусматривают изменения избирательного законодательства
- ЦИК предоставляется право в форме пилотного проекта или эксперимента внедрять машинное голосование, электронный подсчет голосов.
- Пропорциональная система выборов с открытыми партийными списками кандидатов в депутаты применяется в городах с количеством избирателей от 10 тысяч человек. Ранее порог составлял более 90 тысяч человек.
- В сельские, поселковые и городские головы можно идти самовыдвиженцем.
- Кандидаты, которые наберут более 25% от избирательной квоты голосов своего округа, войдут в состав совета. Судьбу остальных кандидатов и мандатов будет решать партия, если она прошла 5% барьер.
- На членов избирательных комиссий не распространяется действие законодательства по вопросам предотвращения коррупции.
- Изменениями предусмотрены денежные залоги на всех уровнях выборов, в том числе и на уровне сельских советов.
- Изменена форма бюллетеня (избиратель сможет выбрать кого-то из кандидатов).
Пример избирательного бюллетеня