Верховная Рада 16 июля проголосовала в целом за законопроект 3485, который вносит изменения в избирательное законодательство Украины. Его поддержали 308 нардепов.

Законопроект не поддержали 18 депутатов, еще 38 – воздержались. Об этом сообщает 24 канал.

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Перед голосованием нардепы приняли десятки правок к законопроекту. Они касаются вопросов деятельности ЦИК, функционирования госреестра избирателей, привлечения к ответственности за правонарушения во время избирательного процесса.

Что предусматривают изменения избирательного законодательства

ЦИК предоставляется право в форме пилотного проекта или эксперимента внедрять машинное голосование , электронный подсчет голосов.

, электронный подсчет голосов. Пропорциональная система выборов с открытыми партийными списками кандидатов в депутаты применяется в городах с количеством избирателей от 10 тысяч человек. Ранее порог составлял более 90 тысяч человек.

выборов с открытыми партийными списками кандидатов в депутаты Ранее порог составлял более 90 тысяч человек. В сельские, поселковые и городские головы можно идти самовыдвиженцем.

Кандидаты, которые наберут более 25% от избирательной квоты голосов своего округа, войдут в состав совета. Судьбу остальных кандидатов и мандатов будет решать партия, если она прошла 5% барьер.

голосов своего округа, войдут в состав совета. Судьбу остальных кандидатов и мандатов будет решать партия, если она прошла 5% барьер. На членов избирательных комиссий не распространяется действие законодательства по вопросам предотвращения коррупции.

Изменениями предусмотрены денежные залоги на всех уровнях выборов, в том числе и на уровне сельских советов.

Изменена форма бюллетеня (избиратель сможет выбрать кого-то из кандидатов).



Пример избирательного бюллетеня

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