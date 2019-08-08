Парламентские выборы-2019: как Зеленский спутал всем карты и почему Порошенко еще рано забывать

Формирование будущей коалиции будет зависеть от даты проведения местных выборов. "Слуга народа" спутала карты как так называемым патриотическим партиям на западе страны, так и пророссийским силам на востоке, чем помешала реваншу.

Об этом и многом другом руководитель политических программ Центра социальных технологий "Социополис", политический аналитик Ярослав Макитра рассказал в интервью журналистам 24 канала.

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Наиболее действенной оппозицией к новой власти может быть гражданское общество

Насколько опасным может быть однопартийное большинство в Верховной Раде?

За всю историю независимости еще никогда партия не имела единоличного большинства по результатам выборов. Большинство было у "Партии регионов", но она была сформирована за счет мажоритарщиков и перебежчиков из других фракций.

Зато по результатам выборов такой уровень доверия граждане продемонстрировали впервые. Теперь похоже на то, что у Зеленского в руках будет вся полнота власти.

Тем не менее здесь есть целый ряд факторов, через которые на практике все может произойти немного по-другому. Партия "Слуга народа", фактически, была создана накануне президентских выборов. Она сформирована из очень разных групп – там есть и лично люди Зеленского, и "воспитанники" западных грантовых программ, часть из которых заточены на Пинчука.

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То есть это очень разная, разношерстная группа, поэтому говорить, что они все будут под ручным управлением президента, пока рано. Но шансы у него есть, и Зеленский может выстроить такую вертикаль власти, когда он единолично будет принимать решения, и они сразу же будут воплощаться в жизнь.

Конечно же, при такой монополии власти всегда есть угрозы. Нет системы сдерживания и противовесов, вряд ли будет действенной оппозиция. То есть угроз очень много, но украинское общество уже неоднократно демонстрировало, что в случае таких критических моментов будет достаточно серьезное давление. Здесь даже не обязательно должно быть большинство – достаточно активного меньшинства, которое готово влиять на процессы.



Как распределятся места в Верховной Раде / инфографика 24 канала

То есть вы не исключаете, что даже сами члены фракции "Слуги народа" могут существенно отличаться в своих взглядах?

Конечно, позиции во время голосований за некоторые законопроекты или по определенным вопросам могут разниться. Не так просто держать в монолите группу в более 250 человек и контролировать ее. Тут сценарии могут быть очень разными.

Получается, что поездка членов будущей фракции в Трускавец – не столько подготовка к депутатству, как тимбилдинг с целью познакомиться друг с другом?

Абсолютно верно. На самом деле, за неделю не так просто кого-то чему-то научить. Более того, я думаю, что значительная часть фракции достаточно грамотна в большинстве вопросов. Даже если и нужно было кого-то учить, то только определенную часть из тех людей, которые пришли.

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Конечно же, целью в первую очередь является необходимость познакомить их друг с другом, выявить условных "предателей", "ненадежных" людей и проверить их коммуникацию между собой. То есть есть желание сплотить их в определенную команду и выявить в ней слабые места.

Именно это и является основной целью. Конечно, за неделю ее не достичь, но увидеть, как будут себя вести будущие депутаты, можно. Особенно, если там будут работать грамотные тренеры или психологи.

Формирование будущей коалиции будет зависеть от даты местных выборов

Дмитрий Разумков говорил, что к фракции "Слуги народа" могут присоединиться мажоритарщики-самовыдвиженцы. Может ли по результатам этого сформироваться даже конституционное большинство в одной фракции?

Если будет ставиться цель о создании конституционного большинства, то может быть как объединение с отдельными самовыдвиженцами, так и формирование коалиции с отдельными фракциями.

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Впрочем, до сих пор Владимир Зеленский демонстрировал, что он отмежевывается от всех других политиков. То есть был только он и никаких других представителей топ-политикума, по меньшей мере публично. Кулуарные договоренности, конечно же, есть, но публично было полное отмежевание.

Именно это и стало основой его успеха как на президентских, так и парламентских выборах. Поэтому сейчас любой альянс будет угрозой падения доверия к Зеленскому и его партии.

Поэтому здесь можно идти двумя путями – или таки идти на формирование коалиции, несмотря на эти угрозы, или ситуативно собирать по 300 голосов на изменения в Конституцию.

От чего будет зависеть, каким из этих двух путей пойдет новая власть?

Здесь все зависит от местных выборов. Если они таки будут проведены этой осенью, что уже обсуждается, то и не будет изменяться поведение Зеленского и стратегия его политической силы. Они единолично будут пытаться демонстрировать обособленность от бывших политиков, чтобы с таким же запасом зайти на местные выборы.

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Учитывая децентрализацию, местные органы власти – это очень серьезные должности, без которых нельзя контролировать ситуацию в стране.

Конечно, кто-то может "перекраситься" под действующего президента, к чему мы уже привыкли. Однако это будут ненадежные люди. Поэтому "Слуге народа" важно получить должности на местных выборах, поскольку это может диктовать всю систему их поведения в парламенте.



Какие партии прошли в Верховную Раду / инфографика 24 канала

Владимир Зеленский много говорил, что не будет объединяться с так называемыми "старыми" политиками. Зато в Раду проходит "Голос" – новая политическая сила. Сам президент говорил, что готов к формированию коалиции вместе с партией Святослава Вакарчука. То есть, если таки состоится формирование коалиции, то такое объединение является наиболее вероятным?

Опять же, если местные выборы будут проводиться осенью, то логичнее было бы не объединяться ни с кем. Зато если выборы состоятся в следующем году, то тут уже нужно задействовать другую стратегию.

Сам Зеленский не принимает решений в каком-то отграниченном пространстве, где есть только он и он может действовать так, как этого хочет. Серьезное давление как внутри страны, так и со стороны Запада. В этом аспекте уже выгоднее, чтобы была коалиция, а не одна политическая сила.

Это может быть тот же "Голос", где есть много людей, отстаивающих западные интересы. Это давало бы взвешивать те группы влияния, которые в команде Зеленского меньше ориентированы на Запад.

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То есть команда Зеленского может быть просто поставлена перед фактом необходимости объединяться и создавать коалицию. В долгосрочной игре это дает возможность определенные промахи и неудачи, которые будут перекидывать на партнеров по коалиции.

Мы помним, как создавалась предыдущая коалиция. Так же "Народному фронту" и БПП не нужно было других фракций, чтобы создать большинство. Впрочем, под давлением Запада, в коалиции было сразу 5 фракций. Тем самым Петр Порошенко и БПП пытались как-то распределить ответственность.

Такая же вещь может произойти и сегодня. Здесь важно то, что когда в "Слуге народа" нет 226 людей, ориентированных лично на Зеленского, а это возможно, то не исключено, что "Голос" может быть не менее лояльным к президенту, чем часть его фракции.

Пророссийскому реваншу больше всего помешала именно "Слуга народа"

Пророссийские партии на парламентских выборах суммарно набрали почти 20% голосов избирателей. Реальна ли в будущем возможность реванша пророссийских сил, или, возможно, они в Украине будут на том же уровне, что и в Балканских странах – устойчивой оппозицией, но не властью?

Сценарии могут быть абсолютно разными. Например, это может быть грузинский сценарий, когда силы, которые менее агрессивно относятся к России, или откровенно пророссийские, имеют часть власти в стране. Может быть и прибалтийский сценарий.

Впрочем, если смотреть на сами результаты голосования, то, на самом деле, там не слишком большая фракция прошла в парламент. У "Оппозиционной платформы – За жизнь" будет едва на 5 или 6 депутатов больше, чем было в "Оппоблоке" в прошлом созыве.

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Тогда так же были и другие пророссийские проекты, которые отбирали голоса. Если я не ошибаюсь, то на этих выборах пророссийские силы набрали на 3-4% больше, чем на прошлых выборах.

Другое дело, что когда тогда их риторика и была пророссийской, но во многом чему более осторожной. Они имели меньше влияния на медийное пространство. Целый ряд тезисов, которые они вбрасывали, сразу же отмирали. А сейчас часть их тезисов приживается по всей стране. Даже на Западной Украине они местами набирают по 3-4%. Поэтому, конечно, есть определенная угроза.

Почему такое вообще возможно на пятом году войны с Россией?

Тогда, в 2014-м, была острая фаза войны, ее начало. На фоне этой войны часть людей откровенно обогащалась, некоторые реформы были далекими от идеала. Ухудшение экономической ситуации одновременно с обогащением других людей привело к тому, что у части граждан произошло отторжение от самого факта войны с Россией. Произошло отторжение на фоне различных договоренностей.

Можно вспомнить, как вел себя "Оппозиционный блок" в прошлом парламенте. Они поддерживали децентрализацию, голосовали за Минские соглашения, годовые бюджеты и целый ряд экономических законов. Был период, когда несколько месяцев существовала негласная коалиция с участием БПП, внефракционных депутатов и части "Оппоблока".

Они подпитывались экономически, удерживали свое влияние, получали политические дивиденды за счет того, что власть себя дискредитировала.

То есть, наращивание мышц пророссийских сил и возможность реванша состоялась именно "благодаря" прошлой власти?

Медведчук, например, никогда не имел такого влияния, как во времена Порошенко. Может, что-то похожее было, когда он был главой администрации Кучмы, но даже это не было столь показательно – он не был единственным мостом для контактов с Россией. Сейчас он остался эксклюзивным контактером.

Он контролирует поставки нефти из России, несколько телеканалов. Человек рос, набирал вес и все это суммарно давало возможность проталкивать определенные идеи.



Кто контролирует украинские СМИ / инфографика 24 канала

Если говорить так грубо о реванше, то он возник не сейчас, а минимум несколько лет назад. В то же время я не был бы таким драматичным в этом вопросе. Пожалуй, это хорошо, что есть такой болезненный нерв, а часть общества болезненно реагирует на существование таких проектов на их определенные электоральные успехи. Тем не менее, они не являются такими значительными, ведь они получили не такую уж и большую поддержку.

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Самое главное, что в этой ситуации сейчас было, это фактор Зеленского. Он спутал карты как постмайданным политикам, так еще больше и пророссийским силам. Если сейчас посмотреть электоральную карту, какие мажоритарные округа и кто выиграл в Харькове, Запорожье. Никакие так называемые патриотические проекты никогда не смогли бы иметь такой эффект там.

Фактически, там сейчас прошла полная зачистка региональных элит, на которых держался местный сепаратизм. Другое дело, как себя поведут те, кто сейчас зашли в парламент. Это является вызовом как для Украины, так и для пророссийских сил.

Если Зеленский будет придерживаться западного вектора и сможет держать под контролем фракцию, то мы получим добрую третью часть, если не половину этой фракции, из представителей восточных регионов, которые будут в фарватере этой идеи. Это уже очень сильно подкашивает электоральные позиции пророссийских сил.

Получается, что полноценному реваншу помешала именно "Слуга народа"?

Представим, что не было бы фактора Зеленского. Сколько бы получили пророссийские силы? Была бы вообще катастрофа. Сейчас хотя бы есть шансы из этой ситуации выйти.

Конфликт, который произошел между Медведчуком и Коломойским, и риторика Зеленского относительно Медведчука не свидетельствует о том, что сейчас ему будет легче, чем было при Порошенко. Возможно, значительно тяжелее.

Пока слишком рано списывать со счетов Петра Порошенко

Какой будет роль 5-го президента Петра Порошенко в нынешней украинской политике после его "падения с олимпа"? Будет ли он активным политическим игроком?

Он сейчас будет защищаться, потому что есть вопросы к его прежней деятельности, уголовные дела и прочее. Стоит отдать должное Порошенко, что в рамках избирательной кампании он сумел сформировать часть граждан, которые в него верят.

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Например, при необоснованном уголовном преследовании они могут устраивать массовые беспорядки и тому подобное.

Я бы не сказал, что он не имеет опыта падения от власти. Вспомните, когда Ющенко снял его с должности секретаря СНБО. Тогда Порошенко был назван главным злом, схемщиком и олигархом.

Учитывая то количество негатива, которое было вылито на него, казалось бы, что этот человек больше не имеет никаких политических перспектив. Если бы кто-то прогнозировал, что едва ли через 10 лет он выиграет президентские выборы в первом туре – это было бы шоком.

Тем не менее это произошло. Поэтому сейчас сказать, что он точно выброшенный из политики и ему остается добыть только эти 5 лет в Раде – абсолютно нет. Ему остается продержаться только год-два.

Что будет после этого?

После этого критического периода, если уже будут какие-то ошибки у Зеленского, то это может быть как с Януковичем. Одно отношение было к нему в 2014-2015 годах, сейчас – другое. Оно до сих пор отрицательное, но уже другое. То есть, после ошибок Зеленского уже может быть разная оценка деятельности Порошенко.

Для чего Порошенко нужна Верховная Рада? Это трибуна, возможность присутствовать как в медийной плоскости, так и в самом парламенте. Конечно же, их позиция не будет определяющей, но они как минимум будут иметь возможность доносить ее до общества.

Кто больше всего может воспользоваться ошибками Зеленского и "Слуги народа"?

Ожидаемо, что рейтинг "Слуги народа" и Зеленского, как власти, будет падать. Кто из других политических сил сможет больше всего этим воспользоваться?

Если из парламентских фракций, то это будет "Голос". Они смогут подбирать поддержку за счет тех, кто не ждет чего-то сверхъестественного от старой политики, и западных избирателей Владимира Зеленского.

Так же может получить серьезные бонусы и "Оппозиционная платформа – За жизнь". Они получат свои дивиденды на Востоке, если Зеленский не оправдает тех надежд, которые на него возлагают избиратели.

Зато в меньшей степени будут зарабатывать "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Их задачей сейчас будет удержать то, что есть. Для того, чтобы потом иметь возможность воспользоваться ошибками власти.



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