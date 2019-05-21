Парламентские выборы без мажоритарки: изменят ли нардепы законодательство

Владимир Зеленский предложил нардепам отменить мажоритарку и снизить проходной барьер. Это обсудили во время консультации президента с главами фракций на Банковой.

Зеленский во время инаугурации заявил, что дает нардепам два месяца до внеочередных парламентских выборов. В первом чтении избирательный кодекс приняли еще в 2017 году. Но на второе до сих пор нет политической воли.

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"Комитет по правовой политике, председателем которого является господин Князевич, не может собраться уже на протяжении очень длительного времени для того, чтобы рассмотреть подготовленный законопроект и принять решение о вынесении его в сессионный зал", – рассказала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед.



Оксана Сыроед

Избирательный кодекс отменяет коррупционную мажоритарку и вводит открытые пропорциональные списки с региональными округами. Потому что перед выборами мажоритарщики начинают засевать свои округи бюджетникам подарки на праздники, детям – площадки, пенсионерам – гречку и сахар. Все для того, чтобы получить благосклонность избирателей.



Подарки от мажоритарщиков

Однако успеют ли народные депутаты принять избирательный кодекс к досрочным выборам. Ведь, к нему подали около 4500 поправок. Общественные активисты говорят, что это маловероятно и нардепы успеют.

Пропорциональную систему с открытыми региональными списками к этому не будут готовы ни субъекты избирательного процесса, имею в виду партии и кандидаты, ни не смогут нормально подготовиться члены комиссий, ни не смогут нормально подготовиться избиратели,

– заявил руководитель проектов "Центр UA" Андрей Андрушкив.

Зато в парламенте думают над альтернативной. "Есть три важных точки. Во-первых, это уменьшение проходного барьера до 3%. Во-вторых, разрешение на то, чтобы появились именные блоки. В-третьих, это уничтожение мажоритарки", – пояснил народный депутат, внефракционный Борислав Береза.



Борислав Береза

Однако об открытых списках, как на том настаивает Зеленский, нардепы не говорят. По словам автора законопроекта об избирательном кодексе Леонида Емца, можно ввести полуоткрытые.

Тоже самое предложил нардепам и Владимир Зеленский во время консультаций на Банковой. "Возможно, что будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые будут отменять мажоритарную систему выборов. Тогда останется только пропорциональная партийная система. Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%", – сообщил советник Владимира Зелинского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

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Против отмены мажоритарки только мажоритарщики. И то не все. Часть из них согласна, но только на открытые списки. Поэтому, если все фракции придут к соглашению, то внеочередные выборы пройдут без мажоритарки. Если нет, то в июле будут выбирать нардепов по старой системе.

А это половина по закрытым спискам, в которых можно за миллионы продавать топовые места, а другая на мажоритарных округах, которые можно засеять гречкой.



Когда состоятся внеочередные выборы в Раду: инфографика