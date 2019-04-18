Парни пошли на барбекю и сожгли лес: студентов оштрафовали на 15 миллионов долларов

В конце декабря прошлого года в итальянском регионе Комо произошел пожар, который длился несколько дней. Суд признал виновными в этом двоих 22-летних студентов. Они должны заплатить штраф в размере 15 миллионов долларов.

Размер штрафа для ребят местная власть рассчитала, оценив все нанесенные пожаром убытки, пишет La Stampa. Местные законы предусматривают штраф от 133 до 670 долларов за каждый квадратный метр, уничтоженный пожаром.

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Как случился пожар? Парни готовили барбекю рядом с домом, который принадлежал дедушке одного из них. Когда начался пожар, студенты сразу сообщили об этом спасателям.

Мы сами пытались потушить пламя. Истинные причины пожара установить невозможно,

– рассказывают ребята.

В свою очередь, итальянские прокуроры вовсе не сомневаются в виновности студентов. В ходе расследования инцидента они обнаружили, что следы огня ведут именно к дому, где они находились.

Адвокат парней заявлял, что любое наказание должно быть содержательным и таким, которое можно выполнить. Он считает, что такой большой штраф студенты не смогут выплатить.

Это сигнал, который заставит других людей быть более ответственными относительно того, что касается защиты природы и окружающей среды,

– пояснил прокурор.

Студенты же себя виновными не считают, но им очень жаль, что так случилось. Один из парней заявил, что его вместе с другом просто назначили "козлами отпущения".