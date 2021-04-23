Парню удалили часть черепа, девочка – в коме: последствия ДТП под Днепром с водителем Peugeot
В селе Братское Днепропетровской области водитель Peugeot 22 апреля сбила мальчика и девочку 12 лет. Это случилось, когда те шли по пешеходному переходу. Одному ребенку уже удалили часть черепа, а другой впал в кому.
Источник:Vgorode
Трагическое ДТП произошло на трассе Днепр – Запорожье. Сейчас на лечение пострадавших собирают материальную помощь.
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Больше о состоянии детей
Сразу после аварии детей в тяжелом состоянии забрала скорая. Как рассказали знакомые семей пострадавших, мальчику уже провели операцию. Врачам пришлось удалить часть черепа. Все прошло хорошо. Однако пока никаких прогнозов не дают, поскольку пациент в очень тяжелом состоянии.
О девочке известно лишь то, что ее готовят к операции и ее состояние тоже тяжелое. Ребенок имеет много внутренних повреждений. В публикациях о сборе средств на лечение пишут, что она сейчас в коме.
Оба пострадавших являются учениками 6 класса. Их зовут Светлана и Константин.
Коротко об этой аварии
- Автомобиль Peugeot 308 сбил детей примерно в 15:15.
- За рулем была 27-летняя женщина.
- Автомобиль от удара довольно сильно повредился.
- Разбитые фара, бампер, лобовое стекло и изогнутый капот свидетельствуют о большой скорости в момент удара.
- Водительницу задержали и открыли уголовное производство. Ей грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Также женщину могут лишить прав.
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