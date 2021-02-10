В партии "Голос" скандал: Рудик разваливает фракцию в Верховной Раде
В СМИ распространяется информация о расколе в политической партии "Голос". Так, уже несколько депутатов собираются покинуть парламентскую фракцию из-за переизбрания председателя и изменения в составе политсовета.
Напомним, что в декабре 2020 года с должности главы фракции в Верховной Раде устранили Сергея Рахманина. Его место занял Ярослав Железняк.
На очередном съезде депутаты "Голоса" выбирали новый состав политсовета, и после этого кризис углубился.
Дело в том, что фракция выбирала делегатов в политсовет и, согласно голосованию, ими должны были стать Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Соломия Бобровская.
Результаты голосования фракции (по информации источника в партии):
- Лозинский – 12;
- Бобровская – 10;
- Стефанишина – 9;
- Железняк – 8;
- Совсун – 8;
- Осадчук – 8;
- Не отдали голоса – 5.
Однако, в политсовет вошли депутаты, которых называют близкими к Кире Рудык: Инна Совсун, Ярослав Железняк и Соломия Бобровская.
На этом же съезде с поста председателя партии и политсовета исключили Сергея Притулу. Его место также занял Железняк.
После этого часть депутатов обвинили Рудик и Железняка в узурпации власти, а сама фракция раскололась на сторонников и противников таких действий руководительницы партии.
Общение однопартийцев в фейсбуке / Скриншот
Ходят слухи, что часть депутатов даже готова покинуть фракцию "Голос" в парламенте.
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