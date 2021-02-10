В СМИ распространяется информация о расколе в политической партии "Голос". Так, уже несколько депутатов собираются покинуть парламентскую фракцию из-за переизбрания председателя и изменения в составе политсовета.

Напомним, что в декабре 2020 года с должности главы фракции в Верховной Раде устранили Сергея Рахманина. Его место занял Ярослав Железняк.

На очередном съезде депутаты "Голоса" выбирали новый состав политсовета, и после этого кризис углубился.

Дело в том, что фракция выбирала делегатов в политсовет и, согласно голосованию, ими должны были стать Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Соломия Бобровская.

Результаты голосования фракции (по информации источника в партии):

Лозинский – 12;

Бобровская – 10;

Стефанишина – 9;

Железняк – 8;

Совсун – 8;

Осадчук – 8;

Не отдали голоса – 5.

Однако, в политсовет вошли депутаты, которых называют близкими к Кире Рудык: Инна Совсун, Ярослав Железняк и Соломия Бобровская.

На этом же съезде с поста председателя партии и политсовета исключили Сергея Притулу. Его место также занял Железняк.

После этого часть депутатов обвинили Рудик и Железняка в узурпации власти, а сама фракция раскололась на сторонников и противников таких действий руководительницы партии.



Общение однопартийцев в фейсбуке / Скриншот

Ходят слухи, что часть депутатов даже готова покинуть фракцию "Голос" в парламенте.