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"Партия булочников" не сработает: новые заявления Филатова и Кличко о "партии мэров"

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Партия мэров – это как партия булочников: новые заявления Филатова и Кличко
Филатов и Кличко говорят, что переговоры по "партии мэров" продолжаются / Коллаж 24 канала

25 октября 2020 должны состояться выборы в местные органы власти в Украине. К этому событию таки может появиться новая политическая сила – "партия мэров" (однако в каком формате – неизвестно). По меньшей мере двое руководителей городов – Филатов в Днепре и Кличко в Киеве – подтвердили, что переговоры об этом идут.

Кличко говорит, что переговоры о "партии мэров" идут

Глава Киева Виталий Кличко 17 мая в эфире ICTV заявил, что "мэры общаются" по поводу создания новой политической силы, сообщает 24 канал.

Напомним Бунт мэров: власти Харькова и Днепра требовали восстановить работу общественного транспорта

Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов. Мы рассматриваем различные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу,
– сказал Кличко.

По его словам, все это делается для того, чтобы защитить местное самоуправление и отстаивать интересы общин.

Филатов считает, что избирателям нужна альтернатива

Новая политсила нужна как "партия самоуправления"

"Я участвую в переговорах, в различных форматах, с различными участниками этих процессов", – также подтвердил Борис Филатов, глава Днепра. Причем речь идет не столько о "партии мэров", как о "партии самоуправления".

Партия местного самоуправления. Не мэров. Партия, которая защищает права местного самоуправления,
– так видит Филатов будущую потенциальную политсилу.

По его же мнению, до 30% избирателей разочаровались в тех партиях, которые есть сейчас, и ищут альтернативу. 

В этот же день, 17 мая, "Радио Свобода" опубликовало интервью с Филатовым, где тот также подтвердил, что "все говорят со всеми". Вот даже Кличко собирал мэров онлайн на тему "политического объединения усилий".

"Партия мэров, булочников, слесарей" – не вариант

Филатов считает, что партию надо создавать на базе идеологии, а не профессии. Однако у мэров есть "много разногласий" – политических, мировоззренческих, идеологических.

Партия мэров в чистом виде – не сработает. Невозможно, я согласен с Андреем Садовым, создать партию по профессиональному признаку – мэров, булочников, слесарей и так далее, 
– сказал он.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый высказался по поводу идеи создания "партии мэров" примерно так же: объединяться можно на принципах идеологии, а не на профессиональных принципах.

Добавим, что подобная идея о "партии мэров" в 2019 году (инициирована главами Харькова и Одессы Кернесом и Трухановым) для участия в парламентских выборах не получила успешной реализации.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Виталий Кличко Борис Филатов Новости Днепра Местные выборы 2020 Новости Киева Новости Украины Новости политики
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